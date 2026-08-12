Luka Balen
Direktor Fonda za zaštitu okoliša o sanaciji otpada: "Razumijem zabrinutost građana. Sve radimo stručno i zakonito!"
U Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gostovao je Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te komentirao situaciju u Gospiću s ilegalnim odlagalištem otpada.
Podsjetio je da se u slučaju Gospića radi o višegodišnjem nezakonitom ilegalnom odlaganju otpada.
Fond je sanaciji, rekao je, pristupio u nekoliko faza te naglasio da potpune i kvalitetne sanacije nema bez egzaktnih, poptunih podataka.
"Upravo zato smo prvu i drugu fazu pokrenuli, a to je, znači, rasuti otpad kod silosa 4.500 tona otpada s opasnim svojstvima i bigovi, oko 300 bigova, 650 tona otpada, neopasnog otpada, karakteriziranog", rekao je i dodao da očekuju ponude te da je rok 25. kolovoza.
"To je nabavni postupak koji ima svoje zakonitosti, i na taj dan će se otvoriti ponude i odmah ćemo obavijestiti javnost o svim dostupnim podacima", poručio je.
Dodao je da javnost najviše zanima najkompleksniji dio koji se radi, a riječ je o 33 tisuće tona zakopanog otpada, umiješanog otpada. "Sad imamo javno objavljene podatke, sve dostupne podatke i zadnje dostupne izvještaje, s tim da smo mi za sve ove postupke, koje smo imali, izvještaje transparentno objavljivali", rekao je i dodao da su u tom dijelu odmah pristupili pripremi žurne sanacije.
Podsjetio je da se takav otpad s opasnim svojstvima nema gdje zbrinuti u Hrvatskoj. "Stoga smo poslali upit na 70 odlagališta opasnog otpada i spalionica diljem Europske unije, gdje smo dali određeni rok, i kad dobijemo te podatke za taj najkompleksniji dio sanacije, paralelno pripremamo postupak nabave, zakonit postupak nabave, transparentan, a i pregovarački postupci su zakoniti postupci, idemo u tom smjeru", kazao je.
Na pitanje Tihomira Ladišića ne čini li mu se da sve ipak kasni i da je ogorčenje stanovnika Gospića razumljivo jer dvije godine nakon utvrđenja nepravilnosti u odlaganju otpada u PPK Velebit, do sada nije počela sanacija, Balen je odgovorio:
"Ja razumijem zabrinutost građana", rekao je i ponovio da se radi o kompleksnoj višegodišnjoj situaciji te da ni Fond ni Ministarstvo nisu po zakonu bili zaduženi za ovakve sanacije. "Pristupili smo promptno izmijenjeni plan gospodarenja otpadom u 7. mjesecu prošle godine, gdje je fond dobio zaduženje, osigurana su sredstva, bili su istražni procesi. Kad smo dobili mogućnost pristupiti sanaciji, u studenom prošle godine je donesena odluka o sanaciji", rekao je.
"Kad smo dobili prvi dio analiza od DIRH-a i od Andrije Štampara, odmah smo pokrenuli ova prva dva postupka. Sad, paralelno, kad imamo kompletnu sliku, vidjeli ste zadnje javno objavljene izvještaje sa zadnjim nalazom iz 7. mjeseca, mi smo paralelno pripremali, nismo stajali, sve ono što smo mogli smo objavili, i sada ovaj najkompleksniji dio, zakopani, on nam je prioritet i tu ćemo napraviti sve da se što prije to sanira", poručio je i dodao da ne bježe od odgovornosti, ali su problemu maksimalno posvećeni i nisu stali raditi na tome.
Kaže da se na prvi natječaj nije javio nitko. "Svaka spalionica u Europi ima svoje procese. To je kompleksan otpad, jednostavno moraju napraviti svoje analize svih sastavnica da bi mogle i htjele primiti takav otpad. Tako da ne stoji da se ne radi. Radimo sve što možemo, moramo raditi zakonito, i sve ono unutar zakona, žurne postupke ćemo uzeti u obzir i pokrenuti", poručio je.
Istraga DORH-a spominje ilegalno odlaganje i u Senju, Benkovcu, Varaždinu. Na pitanje je li tamo utvrđena količina i vrsta otpada, i postoji li plan sanacije, Balen je rekao da ne može komentirati istražne procese koji su u tijeku.
"Mi smo pokrenuli procese. Osim Gospića, pokrenut je nabavni proces za Poznanovec, općina Bedekovčina, za Samobor. Ponude su zaprimljene, one su sad u fazi ocjenjivanja, uskoro će biti donesene odluke. Vidite da paralelno radimo na više lokacija, i ove druge lokacije ćemo pripremiti. Za Pazin je pripremljen plan sanacije, to je isto tako dugogodišnji problem, gdje je Fond, odnosno država, odnosno Vlada, odlučila pomoći jedinicama lokalne samouprave koje same to ne bi mogle sanirati", rekao je.
Dodao je da su uspješno sanirali, što je financirala Vlada putem Fonda, Varaždinske bale, gdje je problem bio oko dvadeset godina. Rekao je i da su riješili dugogodišnji problem i u Biljanama Donjima.
"Sve radimo stručno, zakonito, i kome je više prioritet nego nama da se te stvari riješe? Vidite koliko postupaka je paralelno pokrenuto. Fond ima struku, radi dugogodišnje sanacije, i mi stvarno dajemo sve od sebe da radimo stručno, zakonito, shvaćamo građane. I ja sam osobno iz Gospića, imam tamo familiju, sve razumijem, ali naš je cilj da prioritetno to riješimo, da dugoročno i trajno saniramo taj problem", poručio je.
Upitan je li utvrđeno što se događalo u Rakitovcu, je li tamo odlagan isto tako opasni otpad i postoji li tamo plan sanacije i kada će početi, Balen je rekao da je to odlagalište legalno miješanog komunalnog otpada.
"To nije u našoj ingerenciji, to je u ingerenciji komunalca i Grada Gospića. Nemamo te informacije, niti možemo to komentirati. Mi smo zaduženi za sanacije sukladno zakonu, u planu gospodarenja otpadom su uvrštene ove točke. Ovdje se radi o legalnom odlagalištu, te detalje mi ne znamo, niti možemo komentirati", rekao je.
Na pitanje kad će početi sanacija zakopanog otpada, čelnik Fonda rekao je da su dali tok od dva tjedna da prikupe podatke te da paralelno pripremaju postupak. S Udrugom Naš Gospić, kaže, naći će se u rujnu te im prezentirati sve opcije koje postoje.
Poručio je da je Fond tijelo Vlade koje je zaduženo za projekte gospodarenja otpadom, uključujući ovakve kompleksne sanacije da se po zakonu trajno riješe. "Nemamo ingerencije u bilo kakvom izdavanju dozvola", poručio je..
Rekao je da će se Fond odazvati na sjednicu Odbora za zaštitu okoliša koja se u petak održava u Gospiću.
"Mi smo uvijek tu bili konstruktivno, dolazili smo na sve kad su nas zvali građani Gospića, u Gospić na inicijativu, bili smo i na sastanku Vlade Republike Hrvatske. Mi razumijemo zabrinutost građana, mi smo i na prošlom sastanku u Vladi rekli ono što mi radimo, i čuli smo i s njihove strane informacije, tako da će se Fond odazvati na sve pozive koji su u interesu javnosti, građana", zaključio je.
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