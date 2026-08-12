Direktor Fonda za zaštitu okoliša o sanaciji otpada: "Razumijem zabrinutost građana. Sve radimo stručno i zakonito!"

"Kad smo dobili prvi dio analiza od DIRH-a i od Andrije Štampara, odmah smo pokrenuli ova prva dva postupka. Sad, paralelno, kad imamo kompletnu sliku, vidjeli ste zadnje javno objavljene izvještaje sa zadnjim nalazom iz 7. mjeseca, mi smo paralelno pripremali, nismo stajali, sve ono što smo mogli smo objavili, i sada ovaj najkompleksniji dio, zakopani, on nam je prioritet i tu ćemo napraviti sve da se što prije to sanira", poručio je i dodao da ne bježe od odgovornosti, ali su problemu maksimalno posvećeni i nisu stali raditi na tome.