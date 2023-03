Bulj na sudu zbog tužbe PPD-a: Pozvao DORH da istraži mešetarenja u Baškom Polju

Podijeli :

Pratili smo uživo zanimljivo suđenje na Općinskom sudu u Zlataru: U tužbi PPD-a protiv saborskog zastupnika Mosta, Mira Bulja, u ime tužitelja nastupile su dvije članice Uprave, Antonija Glavaš i Ivana Ivančić, a Miro Bulj je detaljno objašnjavao što je htio poručiti svojim nastupom u Saboru – zbog kojeg je tužen za klevetu. A saznali smo i koga još PPD tuži za klevetu osim Bulja.

Na Općinskom sudu u Zlataru danas je održano glavno ročište u slučaju tužbe Prvog plinarskog društva (PPD) protiv Mira Bulja, saborskog zastupnika Mosta, radi njegovog istupa u Saboru, odnosno pitanja upućenog premijeru Plenkoviću – u kojem problematizira način na koji su tvrtke u kojima je suvlasnik Pavao Vujnovac jeftino kupile državno zemljište u Baškom Polju. Bulj je u tom nastupu u Saboru spominjao i PPD, i „tu skupinu“, i ruske veze i tražio od premijera da propita čiji je to kapital, a pitao ga je štiti li hrvatsku imovinu, zemljište, ili „svoje sponzore“, a poentirao je gromoglasnim: Zašto prodajete našu didovinu? PPD je taj istup zastupnika Bulja ocijenio kao klevetnički, tužio ga je i zatražio odštetu od 20 tisuća kuna, a današnje ročište u Zlataru počelo je preslušavanjem snimke iz Sabora.

Sa strane tužitelja, iz PPD-a, tvrtke u vlasništvu Pavla Vujnovca, stigle su dvije članice Uprave, Ivana Ivančić i Antonija Glavaš, i one su svaka ponaosob opisivale što je kompaniju kojom upravljaju i njih osobno smetalo u nastupu zastupnika Bulja. Direktorica Glavaš, koja je u kompaniji od 2011. godine, istaknula je rast kompanije, ulaganje u mlade visokokvalificirane kadrove – te je navela da istupi poput ovog zastupnika Bulja kod njih izazivaju stres, da ih vrijeđa kada se spominje da je u firmi „ruski kapital“. Glavaš je govorila da menadžment tvrtke dobiva o tome pitanja i od zaposlenika, ali i od stranih partnera. Potvrdila je da tvrtka ima ugovor s ruskom tvrtkom, Gazprom export, od 2017. godine, a da je ranije partner bio Gazprom Suisse. I Glavaš i Ivančić su naglasile da od studenog 2022. PPD ne uvozi plin od Gazproma. Obje su naglasile da tvrtka koju predstavljaju, PPD, nije kupila nekretnine u Baškom Polju, a da su ih – zbog medijskih napisa – strani partneri pitali o tome. Posebnu su izdvojile samo jedan konkretan slučaj: da su ih pitali iz mađarske sestrinske tvrtke jer su njih pitali partneri o čemu se radi. Glavaš je uz rezolutno naglašavanje da PPD nema ništa s Baškim Poljem ustvrdila „da je to privatna stvar Pavla Vujnovca“. A Ivana Ivančić je naglašavala da ju je cijeli slučaj i osobno uznemirio jer su je roditelji pitali ima li kompanija u kojoj radi nešto s tim slučajem. Obje su na pitanje znaju li išta o slučaju Baško Polje uzvraćale da ne znaju ništa, odnosno, samo nešto malo iz medija.

No, obje menadžerice, nesumnjivo bliske suradnice Pavla Vujnovca, nisu spominjale jesu li možda pokušale o slučaju Baško Polje razgovarati s onim tko je sigurno mogao razjasniti cijeli projekt – a to je vlasnik PPD-a, Pavao Vujnovac.

Obje su na pitanje suca Damira Čižmeka – je li kompanija zbog ovog slučaja izgubila partnere ili trpila financijsku štetu – odgovorile negativno, ali su naglasile da je to bilo problematično za reputaciju tvrtke, jer su se partneri raspitivali i mogli su doći do tih – po njihovom sudu neutemeljenih -povezivanja tvrtke s ruskim kapitalom i slučajem Baško Polje. Ivana Ivančić je rekla da bi konkretne štete po poslovanje tvrtke možda i bilo da tvrtka nije tražila objavu demantija u medijima i podigla tužbe, a Antonija Glavaš je u svom iskazu istaknula i da će tvrtka u slučaju isplaćene odštete u ovom slučaju sve uplatiti u humanitarne svrhe, u njihovu zakladu Novo sutra, preko koje već zbrinjavaju izbjeglice iz Ukrajine.

Zasmetalo nakon agresije Rusije na Ukrajinu

Menadžerice nisu znale odgovoriti na pitanje Buljevog odvjetnika od kada se točno tvrtku PPD u javnom prostoru spominje zajedno s „ruskim kapitalom“ ali su objasnile da ih je to počelo posebno smetati nakon agresije Rusije na Ukrajinu, i da je tvrtka upravo zbog toga prekinula ugovor s ruskim Gazpromom – iako to po sankcijama nije trebala učiniti. Ivana Ivančić je također istaknula da su sve „vodeće kompanije iz energetskog sektora u regiji imale ugovore s Gazpromom“.

Zanimljivo je da dvije članice Uprave PPD-a nisu znale odgovore na dva zanimljiva pitanja sa strane optuženika Bulja. Obje nisu znale kojim je političkim strankama PPD bio donator i koliko je donirao. A to je pitanje posebno uzrujalo odvjetnika tužitelja i smatrao ga je nerelevantnim za temu, no sudac ga je dopustio. Također, obje nisu znale ni odgovor na pitanja koliko tvrtka „plaća medijima“, a Ivana Ivančić je objasnila da bi to mogao znati PR odjel – na što je Miro Bulj prokomentirao da se sigurno plaća „dosta“ jer vidi „da je dosta tekstova pogašeno“.

Miro Bulj je u svojoj obrani inzistirao na tome da je samo radio posao saborskog zastupnika. Da su ga kontaktirali vijećnici iz Baške Vode, da su ga ljudi iz njegove izborne jedinice upozoravali da se državno zemljište uz pomoć lokalnog općinskog načelnika iz redova HDZ-a, Joška Roščića, jeftino prodaje grupaciji u kojoj je i Pavao Vujnovac, i bivši obavještajac Josip Jurčević, ali i mnogi drugi iz njegovog kruga – a da su u sve upleteni i mirovinski fondovi. „Ovdje se radi o tome da je jeftino ugrabljena zemlja, a da državne institucije nisu poduzele ništa. Da su to dopuštali. Nije mi bila namjera vrijeđati ni PPD, niti Pavla Vujnovca kao osobu, ali njegove tvrtke su uključene u ovaj slučaj. On ima 45 tvrtki i često se pojavljuju isti ljudi: Jurčević, Gobac… Kupili su zemljište za 15 eura kvadrat, a to zemljište sigurno sada vrijedi tisuću eura kvadrat. I to im je netko omogućio. A mirovinski fondovi su izgubili tri milijarde kuna.“, rekao je Bulj tijekom svog svjedočenja. A što se tiče „ruskog kapitala“ koji je zasmetao tužiteljima, Bulj je rekao da Vujnovca smatra „polugom preko koje djeluju ruski interesi“, te da „nije bilo medija koji nije vezivao ruski kapital uz PPD“.

I nakon glavnog ročišta tužitelj je ostao kod svojih zahtjeva i dalje potražuje od zastupnika Bulja 20 tisuća kuna, odnosno 2.654,45 eura na ime nanesene štete, a Bulj sve pobija i traži da tužitelji plate sudske troškove. A na presudu se neće dugo čekati: trebala bi biti donesena 12. svibnja.

Miro Bulj je u kratkom razgovoru za N1 nakon ročišta još jednom istaknuo da ga ovaj sudski proces neće zastrašiti i da će i dalje jednako kritički govoriti o svima, pa i o Pavlu Vujnovcu, ali da želi naglasak staviti na institucije koje „nisu radile svoj posao“.

„Pozivam DORH, Uskok, policiju, sve – da istraže sumnjivu kupnju zemljišta u Baškom Polju. Kupljena je za deset puta nižu cijenu od tržišne i tako se oštetilo Hrvatsku. A posebno boli da su oštećeni mirovinski fondovi, u državi u kojoj umirovljenici ionako žive na rubu egzistencije. I neću ušutjeti. Dok me ima borit ću se protiv lopovluka i za hrvatski narod.“, izjavio je Miro Bulj za N1 nakon ročišta u Zlataru.

PPD otkrio koga sve tuži

Ovo ročište smo iskoristili i za upit predstavnicama tužitelja, članicama Uprave Glavaš i Ivančić, koliko ukupno u ovom trenutku PPD vodi tužbi protiv političara, medija i novinara zbog komentiranja slučaja Baško Polje, odnosno spominjanja veza s ruskim kapitalom, no, uputile su nas na PR službu tvrtke. Iz tvrtke nam je odgovoreno da je PPD podnio „ tužbe, mahom za naknadu štete i klevetu, protiv gospode Mire Bulja, Nikole Grmoje, Zvonimira Troskota, Ljube Ćesića Rojsa te gospođa Karoline Vidović Krišto i Mirele Ahmetović.“ Također su za naknadu štete i klevetu tužili i Goranka Fižulića i Damira Novotnyja.

Što se tiče novinara, iz PPD tvrde da nisu tužili „novinare osobno“. „ Aktivne su nam dvije tužbe protiv glavnih urednika i to radi objave ispravka netočne informacije. Konkretno, N1 i telegram.hr objavili su neistinite informacije, pri tome u objavljenim člancima nisu tražili drugu (našu) stranu, iako uvijek odgovaramo na upite medija, te zatim nisu objavili poslani ispravak netočne informacije.“, tvrde u dopisu iz PPD-a. Naveli su da su tužili i Andreu Topić, novinarku Indexa, no da je u tom slučaju „došlo do nagodbe“ te je tužba povučena.

Naveli su da u navedenim slučajevima traže po 20 tisuća kuna, te su i oni naglasili – ono što su govorile i menadžerice na suđenju Bulju – da će novac, ako im bude dosuđen, biti namijenjen za više od 50 ukrajinskih izbjeglica koji su smješteni u Osijeku od travnja 2022. i kojima PPD-ova Zaklada Novo sutra financira troškove smještaja. Radi se o članovima obitelji zaposlenika ukrajinske državne energetske kompanije Naftogaz koja poslovno surađuje s PPD-om.

