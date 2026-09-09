Još jedna drama u sudnici: "Mamićevi suci" zakačili se sa sucima koji im sude

Razlog je odluka sudskog vijeća, na čelu sa sutkinjom Jasminom Sabadžijom, da zatraži da se okrivljenima postave odvjetnici po službenoj dužnosti. Svoj je zahtjev opravdala ranijim opstrukcijama suđenja koje su izveli neki od okrivljenika. No, to je zasmetalo onima koji su se do sada zajedno sa svojim braniteljima uredno pojavljivali na sudu. Odvjetnica koja zastupa optuženog bivšeg suca Zvonka Vekića tražila je odgodu suđenja jer u isto vrijeme ima druge postupke, a kako joj molba nije usvojena, nije došla na sud.