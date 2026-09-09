suđenje nije ni počelo
Još jedna drama u sudnici: "Mamićevi suci" zakačili se sa sucima koji im sude
Iako im je optužnica potvrđena prije gotovo dvije godine, a uhićeni su prije gotovo pet, suđenje Zdravku Mamiću i "njegovim" sucima još uvijek nije počelo. Na Županijskom sudu u Zagrebu danas se dogodio novi pravni okršaj obrane i sudskog vijeća, koji je završio novom odgodom početka suđenja te zahtjevima za izuzećem sudaca i predsjednika suda.
Sudsko vijeće zatražilo branitelje po službenoj dužnosti, piše Index.
Razlog je odluka sudskog vijeća, na čelu sa sutkinjom Jasminom Sabadžijom, da zatraži da se okrivljenima postave odvjetnici po službenoj dužnosti. Svoj je zahtjev opravdala ranijim opstrukcijama suđenja koje su izveli neki od okrivljenika. No, to je zasmetalo onima koji su se do sada zajedno sa svojim braniteljima uredno pojavljivali na sudu. Odvjetnica koja zastupa optuženog bivšeg suca Zvonka Vekića tražila je odgodu suđenja jer u isto vrijeme ima druge postupke, a kako joj molba nije usvojena, nije došla na sud.
U međuvremenu je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, Božidar Horvat, donio rješenja kojima je svim okrivljenima postavio branitelje po službenoj dužnosti. On je pak, za razliku od sutkinje Sabadžije, naveo da je to potrebno jer pojedini okrivljenici uopće nemaju izabrane branitelje, a u ovom slučaju moraju ih imati.
Samo dan prije današnjeg nastavka suđenja, sutkinja Sabadžija tražila je od svog šefa da promijeni odluku i da branitelje po službenoj dužnosti postavi zbog mogućih opstrukcija. Danas je ustvrdila da je sudac Horvat očito napravio pogrešku.
Vekić odbio imati dva branitelja
Sam Vekić izjavio je kako ne želi imati dva branitelja - onog izabranog i onog po službenoj dužnosti - jer jednostavno sve to ne može plaćati. Danas je zato otkazao punomoć izabranoj odvjetnici koja se ionako nije pojavila na sudu. Po službenoj dužnosti postavljen mu je odvjetnik Frane Letica.
Obrana zatražila izuzeće sudskog vijeća
Ova cijela pravna zavrzlama toliko je naljutila dio odvjetničkog tima, pa su odvjetnica Višnja Drenški Lasan, koja zastupa optuženog bivšeg suca Antu Kvesića, te odvjetnik Šime Matak, koji je izabrani branitelj Zorana Mamića, zatražili izuzeće sudskog vijeća i predsjednika suda jer sumnjaju u njihovu pristranost.
"Naši klijenti ni na koji način nisu otezali postupak, pa zato nema razloga da im se nameću odvjetnici po službenoj dužnosti. I Ustavni sud i Europski sud za ljudska prava iznimno štite pravo okrivljenika na obranu i izabranog branitelja", istaknula je odvjetnica Drenški Lasan, dodajući kako joj je odvjetnica, koja je postavljena za braniteljicu po službenoj dužnosti Anti Kvesiću, sama napomenula da se inače ne bavi kaznenim, već građanskim pravom. Postavlja se zato pitanje bi li mogla adekvatno zastupati stranku u ovom predmetu.
Suđenje bi trebalo biti nastavljeno početkom listopada. Mamiću USKOK na teret stavlja davanje oko pola milijuna eura mita optuženim sucima i to preko brata Zorana, te poduzetnika Drage Tadića. Prvooptuženi sudac Darko Krušlin navodno je dobio kao mito skupocjeni sat kojeg mu je Mamić predao u loži stadiona na Maksimiru. Sudac mu je idući dan sat vratio, no ipak je optužen.
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