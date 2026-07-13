Kako je godinama funkcionirao Pavlekov sustav? "Imao je moć kao Mamić, uzimao je 20 posto..."

"Pavlek mi je rekao kako je njegov uvjet da Zrinka nastupa za reprezentaciju taj da uzmemo njega za menadžera i zastupnika koji će u njezino ime pregovarati sa sponzorima i za što će on uzimati proviziju. Meni se to nije činilo ispravnim i mislio sam da se radi o Pavlekovu sukobu interesa, što sam mu i rekao, no on je ustvrdio da je to ispravno te da se on tako naplaćuje za svoj teški rad jer nije u redu da on stvara sportaše, a da onda razni menadžeri beru vrhnje", navodi se u svjedočenju Amira Ljutića koje je prenio Jutarnji list.