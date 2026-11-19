pokrenut postupak
Bolnica povukla novi potez: Izvanredni otkazi u Jankomiru prijete i četvero novouhićenih
Klinika za psihijatriju Sveti Ivan pokrenula je postupke uručenja izvanrednih otkaza za dodatnih četvero uhićenih djelatnika, potvrdili su iz bolnice.
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Klinika za psihijatriju Sveti Ivan danas je zaprimila rješenje zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva kojim je Klinici naređeno poduzimanje mjera radi otklanjanja nepravilnosti utvrđenih zdravstveno-inspekcijskim nadzorom te će u naznačenim rokovima postupiti po svim točkama rješenja Ministarstva zdravstva.
Klinika je također pokrenula je postupke uručenja izvanrednih otkaza za dodatnih četvero zaposlenika koji su privedeni ovaj tjedan, izvijestili su iz Klinike, prenosi Dnevnik.hr.
Podsjetimo, četvorica tehničara uhićena su 8. studenog te ih se sumnjiči za teško ubojstvo, dok su liječnica, dvije medicinske sestre i još jedan tehničar uhićeni 16. studenog pod sumnjom u teško ubojstvo nečinjenjem.
Svih osam bili su u sobi tijekom intervencije koja je rezultirala Periševom smrću. Četvorica tehničara koji su uhićeni 8. studenog već su dobili izvanredne otkaze.
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