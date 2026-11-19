Zbog svega što se dogodilo i zbog toga da se to nikada ne ponovi tražimo i nešto drugo. Da se odgovornost ne zaustavi samo na zdravstvenim radnicima protiv kojih se vodi kazneni postupak. Da se ne pravimo kako je tragedija u Jankomiru nastala u sustavu koji je do jučer besprijekorno funkcionirao. Jer problemi hrvatske psihijatrije nisu nastali 21. listopada 2026. Oni traju godinama.