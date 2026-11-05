"NAŠI ČLANOVI SU I BRANITELJI"
Keglevićeva straža odbacuje prozivke zbog Tita: "Odanost Hrvatskoj dokazivali smo i oružjem"
Povijesna postrojba Krapinsko-zagorske županije „Kostelska pištola – Keglevićeva straža Kostel" odbacila je optužbe za licemjerje i političku korist zbog sudjelovanja u odavanju počasti Josipu Brozu Titu u Kumrovcu, nakon što je Grad Vukovar doveo u pitanje primjerenost njihova sudjelovanja u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.
U priopćenju poručuju da su u Kumrovcu sudjelovali u okviru službenog protokola Krapinsko-zagorske županije, na poziv župana Željka Kolara, koji je ujedno nadzapovjednik postrojbe. Ističu da je riječ o ceremonijalnoj ulozi povijesne postrojbe te da se iz toga ne mogu izvoditi zaključci o političkim uvjerenjima njezinih članova.
Podsjetimo, Grad Vukovar prethodno je poručio da smatra neprimjerenim da postrojba koja je sudjelovala u odavanju počasti Josipu Brozu Titu u Kumrovcu sudjeluje i u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.
Postrojba posebno odbacuje pokušaje da se zbog tog događaja dovede u pitanje njihovo poštovanje prema žrtvama Domovinskog rata i Vukovara.
„Sudjelovanje u protokolu nije opravdavanje zločina. Najoštrije odbacujemo svako pripisivanje takvih stavova našoj udruzi i njezinim članovima. Poštujemo sve žrtve i osuđujemo zločine, neovisno o tome tko ih je počinio i pod kojim obilježjima“, poručuju.
Ističu da nisu politička udruga
Keglevićeva straža navodi da je neprofitna i nestranačka udruga posvećena očuvanju povijesne, kulturne i vojne baštine Kostela, Hrvatskog zagorja i Hrvatske.
„Nismo politička udruga. Članove okupljamo oko očuvanja tradicije, zajedništva i ljubavi prema domovini, uz poštovanje njihovih osobnih uvjerenja“, ističu.
Osvrnuli su se i na objave na društvenim mrežama u kojima se, kako navode, od njih traži objašnjenje sudjelovanja u počasnoj straži uz spomenik Josipu Brozu Titu u Kumrovcu, a pritom se kao potvrđena činjenica iznosi tvrdnja da su uklonjeni iz počasnog protokola u Vukovaru.
Naglašavaju da takvo tumačenje ne prihvaćaju te da se njihovo sudjelovanje u Kumrovcu mora promatrati u kontekstu službenih obveza povijesne postrojbe.
„Više od 40 članova su hrvatski branitelji“
Udruga navodi da ima 150 članova, među kojima je više od 40 hrvatskih branitelja koji su tijekom Domovinskog rata sudjelovali u obrani Hrvatske na različitim bojištima.
„Optužba da odoru koriste za prikrivanje dvostrukih mjerila zanemaruje upravo njihova djela i doprinos slobodi Hrvatske. Naši članovi svoju su odanost Hrvatskoj dokazivali i onda kada je trebalo uzeti oružje i braniti domovinu“, poručuju.
Dodaju da godišnje imaju više od 80 javnih nastupa na manifestacijama, svečanostima, komemoracijama i protokolarnim obilježavanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Među ostalim, sudjeluju u događajima posvećenima Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima, a odaju počast i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu.
Ističu i da više od dva desetljeća dolaze u Vukovar kako bi odali počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata.
Zajedno s drugim članicama Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, navode, bili su među idejnim začetnicima mimohoda povijesnih postrojbi u Škabrnji, u kojem sudjeluju od 2014. godine.
„Upravo zato posebno nas pogađa tvrdnja da svoj pijetet prilagođavamo prigodi ili političkoj koristi. Poštovanje prema Vukovaru, Škabrnji i svim žrtvama Domovinskog rata trajno je utkano u djelovanje naše postrojbe“, ističu.
Grad zatražio očitovanje Saveza povijesnih postrojbi
Grad Vukovar ranije je objavio da je 2. studenoga zaprimio brojne zahtjeve građana za preispitivanjem sudjelovanja Keglevićeve straže u službenom protokolu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Zbog toga su zatražili očitovanje Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske.
Iz Grada su za N1 naveli da ne smatraju primjerenim da ista postrojba sudjeluje u odavanju počasti Titu u Kumrovcu i u obilježavanju vukovarske tragedije. Pritom su naglasili da je petokraka bila simbol Jugoslavenske narodne armije, čiji su pripadnici sudjelovali u razaranju grada i stradanju njegovih stanovnika.
Ipak, Grad nije potvrdio da je donesena formalna odluka o isključivanju Keglevićeve straže iz protokola.
Kolona sjećanja ove će se godine održati 18. studenoga, na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, u spomen na poginule i nestale branitelje i civile te žrtvu grada tijekom Domovinskog rata.
Predstavnici Keglevićeve straže ranije su za N1 naveli da ih Grad nije službeno obavijestio o eventualnom isključivanju iz protokola te da ove godine nisu ni planirali sudjelovati u vukovarskoj Koloni sjećanja, već u obilježavanju u Škabrnji.
Postrojba odbacuje uvrede i kolektivno pripisivanje političkih stavova
U priopćenju su izrazili poštovanje prema obiteljima poginulih i nestalih, hrvatskim braniteljima te svima koji su preživjeli stradanja Vukovara i Škabrnje.
Smatraju da se o toj temi treba raspravljati na temelju provjerenih činjenica i uz međusobno uvažavanje, a ne kroz uvrede, pritiske i pripisivanje političkih stavova svim članovima udruge.
Zahvalili su Savezu povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, njegovim članicama, udrugama i pojedincima koji su im pružili podršku.
„Odajemo i nastavit ćemo odavati počast svima koji su položili živote za domovinu. Odlučno ćemo štititi dostojanstvo naših članova i ugled postrojbe, čiji se odnos prema Hrvatskoj vidi u ratnom putu naših branitelja i desetljećima predanog rada“, poručuju.
Zaključno ističu da je Vukovar mjesto trajnog pijeteta i zajedničkog sjećanja te da nitko ne bi smio određivati tko smije odati počast njegovim žrtvama na temelju, kako navode, proizvoljnih političkih ocjena.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare