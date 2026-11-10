FOTO / Vodotoranj i Dunav na novoj kovanici od dva eura posvećenoj Vukovaru

"Ovaj grad od osobitoga povijesnog, kulturološkog i simboličnog značenja za sve građane Hrvatske predstavljaju prigodni motivi koji čine srž identiteta Vukovara – vukovarski vodotoranj s hrvatskom zastavom na vrhu kao simbol grada, njegove obrane, otpora i postojanosti te rijeka Dunav, žila kucavica grada i prirodna ljepota koja oblikuje njegov barokni prostorni identitet, prepoznatljiv u srednjeeuropskim okvirima", navode iz HNB-a.