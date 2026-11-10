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POLA MILIJUNA PRIMJERAKA

FOTO / Vodotoranj i Dunav na novoj kovanici od dva eura posvećenoj Vukovaru

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N1 Info
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10. stu. 2026. 17:21
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Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatska narodna banka (HNB) predstavila je u Vukovaru prigodnu optjecajnu kovanicu od dva eura posvećenu gradu heroju, koja je izdana u pola milijuna primjeraka, a na kojoj su prikazani neki od najprepoznatljivijih simbola grada.

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Kovanica nosi naziv "Grad Vukovar", a izdana je u čast gradu koji ima posebno mjesto u povijesti Domovinskog rata. Riječ je o trećoj kovanici iz serije "Hrvatski gradovi", nakon što su prethodno izdane one s motivima "Starog grada Varaždina" i "Grada Pule – Arene".

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Davor Javorovic/PIXSELL
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Davor Javorovic/PIXSELL
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Davor Javorovic/PIXSELL

Iz HNB-a ističu da su za prigodnu kovanicu odabrani motivi koji predstavljaju povijesni, kulturni i simbolički identitet Vukovara.

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Davor Javorovic/PIXSELL
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Davor Javorovic/PIXSELL
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Davor Javorovic/PIXSELL

"Ovaj grad od osobitoga povijesnog, kulturološkog i simboličnog značenja za sve građane Hrvatske predstavljaju prigodni motivi koji čine srž identiteta Vukovara – vukovarski vodotoranj s hrvatskom zastavom na vrhu kao simbol grada, njegove obrane, otpora i postojanosti te rijeka Dunav, žila kucavica grada i prirodna ljepota koja oblikuje njegov barokni prostorni identitet, prepoznatljiv u srednjeeuropskim okvirima", navode iz HNB-a.

Tko je sudjelovao na predstavljanju?

Na svečanosti su se okupljenima obratili župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, koji je predstavljao Vladu RH, te guverner HNB-a Ante Žigman.

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Davor Javorovic/PIXSELL
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Davor Javorovic/PIXSELL

Među govornicima su bili i autor likovnog rješenja kovanice Duje Matetić, književnik i akademik Pavao Pavličić te Ivana Leko iz Hrvatske kovnice novca.

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