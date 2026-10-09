Ipak je stigao odgovor
Mjeseci čekanja na osobnog asistenta, obitelji očajne: "Slamate nas. Mame možda neće biti za tjedan dana"
Ispred Ministarstva socijalne politike predstavnici Regionalnog industrijskog sindikata održali su malu akciju te od ministra zahtijevali dijalog i povećanje cijene sata osobne asistencije. No za mnoge od njih osobni asistent još je uvijek – samo pravo na papiru. Mjeseci čekanja, nedostatak ljudi i problemi u organizaciji usluge obitelji ostavljaju bez prijeko potrebne pomoći.
Mjeseci i mjeseci čekanja na osobnog asistenta korisnike, njihove obitelji i roditelje dovode do iscrpljenosti i osjećaja da se moraju sami snalaziti u sustavu koji bi im trebao biti podrška.
"Slamate nas. Jednostavno, olakšajte i nama i malo će biti lakše i našoj djeci. Marko osjeti kad sam ja tužna, tužan je i on. U najtežim trenucima zove mamu. A možda mame neće za tjedan dana biti", rekla je Olivera Pušeljić, majka njegovateljica.
Fizioterapeut na jedan sat
Nakon najavljene reforme osobne asistencije, obitelji su očekivale da će se stvari početi mijenjati. Među njima je i obitelj Pušeljić, čiju priču pratimo mjesecima.
Marku je odobreno pravo na osobnog asistenta, no umjesto rješenja koje bi obitelji donijelo konkretnu pomoć, uslijedili su novi problemi.
"Rješenje sam dobila od pružatelja usluga koji je u rješenju naveo neistinu, da ja kao roditelj tražim striktno muškog asistenta, što nije istina. Desilo se to da je pružatelj mogao ponuditi samo fizioterapeuta na jedan sat. Pri čemu sam ga ja pitala ostalih sedam. On mi je odgovorio da mora tih ostalih sedam odraditi u domu za starije koji je inače pružatelj usluga", govri nam Olivera.
Umjesto osam sati pomoći, koliko je očekivala, Marko je dobio fizioterapeuta na jedan sat. Za ostatak vremena pomoć nije osigurana.
A dok se rješenja, natječaji i dostupni pružatelji usluga prebacuju s jedne adrese na drugu, svakodnevica obitelji ne može čekati.
Olivera je zbog brige za sina morala odgoditi i vlastitu operaciju. Privatnog osobnog asistenta, kaže, ne može financirati.
Osobni asistenti i pružatelji usluga upozoravaju da bez boljih uvjeta neće biti dovoljno ljudi koji će taj posao raditi.
"Kako mislite riješiti veliki problem nedostatka osobnih asistenata u sustavu ako taj posao ne učinite privlačnim, odnosno poželjnim, kako bi se ljudi uopće prijavljivali za takav oblik posla", pita se Branko Krmić, osobni asistent.
"U trenutačnom financijskom okviru u kojem država udrugama plaća 11 eura po satu pružena usluge, pružene je ključna riječ, naprosto ne postoji prostor da te plaće budu veće. Zato mi tražimo da se ta satnica podigne na 17 eura, a tražimo i razgovor s Ministarstvom, odnosno da budemo uključeni u reformu koja je trenutačno u tijeku, i tražimo socijalni dijalog", govori Tea Radović, Regionalni inudstrijski sindikat.
Najavili su i prosvjed
Najavili su i prosvjed 3. prosinca, želeći, među ostalim, otvoriti pitanje plaća, uvjeta rada i budućeg modela osobne asistencije.
Iz Ministarstva poručuju da komunikacija sa socijalnim partnerima postoji i da se sustav mijenja.
"U registru pružatelja imamo 206 poslodavaca iz ne javnog sektora, dakle 206 udruga s kojima smo u direktnoj komunikaciji u fazi osnivanja panela i konkretno preko 80 osobnih asistenata nam se javilo. U fazi smo dogovaranja sastanka za idući tjedan", rekao je ministar Alen Ružić.
A tijekom realizacije ove priče stigla je i nova vijest za obitelj Pušeljić.
Zavod za socijalni rad donio je novo rješenje – Markov otac može biti osoba od povjerenja, iako su obitelji ranije rekli da to nije moguće.
"Poštovani gospodine ministre, uz sva vaše obećanja i obećanja drugih institucija da Marko može imati osobnog asistenta - osobu od povjerenja, palo je u vodu. Tri mjeseca nisam dobila nikakav odgovor", kaže Olivera
A odgovor Zavoda stigao je upravo nakon našeg upita. Olivera zato poručuje ministru – očito se neke stvari mogu riješiti i u jednom danu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare