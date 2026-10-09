Mjeseci čekanja na osobnog asistenta, obitelji očajne: "Slamate nas. Mame možda neće biti za tjedan dana"

"Rješenje sam dobila od pružatelja usluga koji je u rješenju naveo neistinu, da ja kao roditelj tražim striktno muškog asistenta, što nije istina. Desilo se to da je pružatelj mogao ponuditi samo fizioterapeuta na jedan sat. Pri čemu sam ga ja pitala ostalih sedam. On mi je odgovorio da mora tih ostalih sedam odraditi u domu za starije koji je inače pružatelj usluga", govri nam Olivera.