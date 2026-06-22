Oglas

RASPRAVA U SABORU U UTORAK

Izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom: Najviše pritužbi na ostvarivanje socijalnih prava

author
Hina
|
22. lip. 2026. 10:07
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Sandra Simunovic/PIXSELL

Dnevni red ovotjedne sjednice Sabora broji šest točaka bez predviđenog glasanja, a zastupnici će sutra raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi.

Oglas

Osobe s invaliditetom su se najviše prituživale na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i/ili osobnu invalidninu te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. 

Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.

Iz Ureda pravobranitelja upozoravaju na "manjkava postupanja" stručnih radnika kada se radi o kompleksnim postupcima zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom.

Nedovoljno vrtićkih i razrednih odjela

Također i na "alarmantna" obraćanja roditelja zbog predugog čekanja na dijagnostiku govornih teškoća djeteta i prvu terapiju logopeda te poremećaja iz spektra autizma, nedovoljan broj vrtićkih i razrednih odjela za potrebe djece s teškoćama u razvoju, otežano pronalaženje osobnih asistenata, nepristupačne javne površine i nedovoljnu dostupnost prilagođenog javnog prijevoza, male mirovine umirovljenika s invaliditetom,  prekapacitiranost ustanova...

U srijedu su na dnevnom redu izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu te prijedlog Strategije biogospodarstva do 2035, dok će u četvrtak zastupnici raspraviti izmjene Zakona o lovstvu i te prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između RH i Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a o uspostavi Ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja u Splitu.

Posljednjeg dana ovotjednog zasjedanja, u petak, raspravit će se izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć za 2025., a glasanje nije predviđeno.

Pročitajte još

Teme
darijo jurišić osobe s invaliditetom pravobranitelj za osobe s invaliditetom socijalna prava socijalna skrb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ