Izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom: Najviše pritužbi na ostvarivanje socijalnih prava

U srijedu su na dnevnom redu izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu te prijedlog Strategije biogospodarstva do 2035, dok će u četvrtak zastupnici raspraviti izmjene Zakona o lovstvu i te prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između RH i Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a o uspostavi Ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja u Splitu.