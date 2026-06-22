RASPRAVA U SABORU U UTORAK
Izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom: Najviše pritužbi na ostvarivanje socijalnih prava
Dnevni red ovotjedne sjednice Sabora broji šest točaka bez predviđenog glasanja, a zastupnici će sutra raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi.
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Osobe s invaliditetom su se najviše prituživale na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i/ili osobnu invalidninu te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću.
Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
Iz Ureda pravobranitelja upozoravaju na "manjkava postupanja" stručnih radnika kada se radi o kompleksnim postupcima zaštite prava i interesa osoba s invaliditetom.
Nedovoljno vrtićkih i razrednih odjela
Također i na "alarmantna" obraćanja roditelja zbog predugog čekanja na dijagnostiku govornih teškoća djeteta i prvu terapiju logopeda te poremećaja iz spektra autizma, nedovoljan broj vrtićkih i razrednih odjela za potrebe djece s teškoćama u razvoju, otežano pronalaženje osobnih asistenata, nepristupačne javne površine i nedovoljnu dostupnost prilagođenog javnog prijevoza, male mirovine umirovljenika s invaliditetom, prekapacitiranost ustanova...
U srijedu su na dnevnom redu izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu te prijedlog Strategije biogospodarstva do 2035, dok će u četvrtak zastupnici raspraviti izmjene Zakona o lovstvu i te prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između RH i Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a o uspostavi Ureda Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja u Splitu.
Posljednjeg dana ovotjednog zasjedanja, u petak, raspravit će se izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć za 2025., a glasanje nije predviđeno.
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