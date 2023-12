Čačić o Barbariću: Za njega je najbolje da ostane u HEP-u do penzije

Podijeli :

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti Radimir Čačić u Newsroomu kod naše Anke Bilić Keserović komentirao je aktualne teme. Kratko se dotaknuo slučaja Marija Banožića, no upozorio da se ne mogu uspoređivati. Komentirao je i smjenu Frane Barbarića kao i dolazak novog v.d. šefa HEP-a, ali i izbvore iduće godine.

Policija je i službeno prijavila Marija Banožića za tragičnu nesreću, odnosno za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, najvjerojatnije iz nehaja, za što je propisana kazna do osam godina zatvora. Radimir Čačić ističe da se njegov slučaj s ovim ne može uspoređivati:

“U mom slučaju o tome nije bilo riječi – mađarska policija, mađarsko pravosuđe. Hrvatska policija i pravosuđe, a naročito slavonska policija i pravosuđe su blago rečeno suspektni – vidi slučaj Dekanić i ne samo taj, ima razloga posumnjati u njihovo postupanje.”

Komentirajući smjenu Frane Barbarića, kao i izjavu Andreja Plenkovića da su ljetos odgovorena sva pitanja na temu afera Plin za cent, Čačić je rekao da ta tema nikako ne može biti apsolvirana kao što to tvrdi premijer.

“Nikad nigdje nisam ni načuo da je neka službena institucija rekla da je to završeno. U toj aferi Plin za cent moguće je da je sve odigrano tako da formalno zadovoljava, a u suštini se pogoduje. To je standard u slučajevima javne nabave. One se nekad i rade zato da se prikrije manipulacija i kriminal. Postoji niz zakonski uvjetovanih i mogućih nabava koje ne traže javnu nabavu, ali se ona provodi da se prikrije pogodovanje, posebno u javnim tvrtkama. HEP u nizu toga ne treba javnu nabavu, ali je radi”, rekao je.

Barbarića će na mjestu šefa HEP-a kao vršitelj dužnosti na šest mjeseci zamijeniti dosadašnji direktor u HEP Proizvodnji u proizvodnom području Split Vice Oršulić. Čačić o njemu kaže da je “bar vidio proizvodnju”.

“Rekao bih da Barbarić ni u jednom ozbiljnom sustavu ne bi imao što raditi niti bi ga itko primio. Za njega je najbolje da ostane u HEP-u do penzije, a njegov utjecaj je završio. Sad će netko drugi biti na toj poziciji. Taj drugi bar ima pojma što je HEP što Barbarić nije imao. On je bio pravnik trećeg ranga, nitko nije znao da postoji dok HDZ nije došao u poziciju staviti svoj kadar s Hvara. Sad imamo HDZ-ovca koji je bar vodio proizvodnju, bar u grubo zna o čemu je riječ, to ne znači da će biti dobar menadžer. A da HEP i dalje bude kasica prasica za partijske nagrade, donacije, potpore, medijsko prisustvo, HEP će to i dalje biti, ali tako nažalost funkcionira HDZ u cjelini”, rekao je Čačić.

HEP je podnio velik teret krize, ali ima velike minuse. Proljetos je Vlada donijela odluku o dokapitalizaciji, ali sad se odustaje od toga i ide se na naknadu štete HEP-u. Na pitanje što misli o tome, rekao je:

“EK je blago rečeno dao naznaku da se ovo ne radi, nego da se ide na naknadu štete koja traži neku vrstu transparentnosti. Šteta koju je HEP pretrpio kad govorimo o Hrvatskoj, sasvim su nešto drugo jer proizvodne cijene HEP-a su hidroelektrane koje je gradio Tito, voda je tekla onda, teče i sad. Proizvodna cijena nula samoodržavanja. 15 posto dobivamo iz Krškog koji je sagradio Tito – trošak nula. Nešto plaćamo u dijelu koji se zove plinske elektrane, a razgovara se o dijelu koji se uvozio po tržišnim cijenama, ali koliko je to u sumi, nikad nismo dobili čiste podatke. Ako govorimo o dijelu gdje su naše proizvodne cijene nula, tu se radi o izgubljenoj dobiti. HEP mora biti solventan, nažalost HEP investicijski potencijal, koji je imao, nikad nije koristio na odgovarajući način, ni sad ga ne koristi. Geotermalni potencijal Hrvatske je na razini Krškog. Umjesto da je HEP na sebe preuzeo cijelu priču na tim prirodnim bogatstvima koja je lukrativna, HEP nije napravio ništa, Vlada nije napravila ništa, dali su pet koncesija privatnim kompanijama. Jedini koji je nešto napravio na tome sam ja jer sam napravio tvrtku, dobio papire, koncesiju, to je u Varaždinskoj županiji – samo tu je prirodno dobro ostao u javnim rukama.”

Opcije nakon izbora: “S njima nismo spremni ni razgovarati”

Radimir Čačić kaže da računa na izbore u travnju: “Treba raspustiti Sabor krajem veljače, 60 dana ima predsjednik za određivanje datuma, recimo polovicom travnja.”

Grupacije Reformista i Fokusa te IDS-a i PGS-a zajednički izlaze na predstojeće parlamentarne izbore, potvrdili su još u utorak. Čačić o svemu dodaje:

“Sutra šaljemo poruku da je liberalni građanski centar spreman, izlazimo zajedno, to su dvije trećine svih liberalnih glasova u Hrvatskoj. Otvoreni smo i prihvaćamo sudjelovanje i drugih. Još postoji cijeli spektar građanskih stranaka koje nisu radikalno desno ni radikalno lijevo, koji su prihvatljivi. Ova vertikala će proći s europskim mandatom. Te stranke imaju sinergiju.”

O eventualnim koalicijama nakon izbora Čačić kaže da su prvi put odlučili da HDZ neće biti opcija ni u kojem slučaju:

“Naša poruka je jasna – otvoreni smo za suradnju s lijevim centrom (SDP i Možemo) i potpuno smo zatvoreni su smislu podrške HDZ-ovoj vladi što je novost u političkoj poruci. Nismo spremni razgovarati s desnim centrom. Nismo mi HNS da varamo glasače. Ponekad u politici to nije najpametnije reći, ali ovo je naša čvrsta pozicija. Mislimo da bi bilo pametno okupiti što širi prostor da se HDZ stavi na klupu. U demokratskim procesima stranka desnog centra će uvijek doći na vlast neko vrijeme.”

