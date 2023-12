“Nema razloga da Plenković upire prstom, to što on radi se ne smije i ne može raditi”

Podijeli :

N1 / F.Z.

Akutalne teme u Točki na tjedan komentirali su novinari Ilija Radić (N1) i Sanja Modrić (Telegram). Posebno su se osvrnuli na prosvjede svinjogojaca koji su okončani, po svemu sudeći, zahvaljujući - ministru obrane.

Na pitanje je li Anušić okončao prosvjed seljaka, Radić kaže: “Očito. Nakon sastanka s njim se situacija odjednom riješila i dan nakon sastanka imamo Pokrovca koji o Anušiću priča da je dijete sa sela, njihov čovjek i razumije njihove probleme, dok za Plenkovića kaže da mu je čudna juha u glavi i da on ne razumije ništa.”

“Postoji mogućnost da im je dosadilo stojati vani na hladnom nakon 16 dana. Ali činjenica je da je obrat nastao kad je za stol sjeo ministar obrane, koji tamo nema nikakvog posla, ako izuzmeno činjenicu da je Slavonac i da je do jučer bio župan”, dodaje.

Modrić kaže kako nema promjene u onome s čim je Anušić došao na sastanak sa seljacima u odnosu na ono s čim je dolazila ministrica Vučković. Radić kaže kako je najočitija promjena bila u tome da su seljaci nakon sastanaka s vučković izlazili bijesni. Nakon prvog sastanka s Anušićem bio je sasvim miran. “Ima li to veze s njegovom osobnošću ili time da mu je smetalo da razgovara s ministricom. Anušić ipak ima svoj ugled i drugačije ga se gleda, to je čovjek kojeg se, zbog napuštanja škole i odlaska na bojišnicu, duboko štuje u Slavoniji”, govori Radić.

Modrić kaže kako se na svim sličnim skupovima pojavljuju ljudi koji tjeraju stvari do apsurda. “Mi ne znamo jesu li oni opasni, ali nema razloga da Plenković upire prstom i govori koga istražuje SOA. SOA radi tajno, ona prati i istražuje one za koje se sumnja da bi mogli baciti bombu ili nešto. Nećeš im otkrivati da ih pratiš. To što Plenković radi, to on ne smije i ne može raditi. To se naprosto ne radi”, upozorava Modrić.

“Strah je najbolja kontrola”, kaže Radić, a s njegovom se izjavom slaže i Modrić. Oboje upozoravaju na činjenicu da je Plenković u vrlo kratkom vremenu prošao put od “dedramatizacije” do “radikalizacije”.

