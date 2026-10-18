NEVJEROJATAN SLUČAJ
Cisternom za septičke jame dovezao fekalije pa ih ispustio na zemljište
Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 70-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela onečišćenje okoliša.
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Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je osumnjičeni u veljači 2026. godine, na zemljištu na području Prosike, iz teretnog vozila šibenskih registarskih oznaka (cisterne za pražnjenje septičkih jama) ispustio fekalije.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog muškarca podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
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