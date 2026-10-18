Grijanje uključeno, a radijatori hladni ili mlaki. Majstor otkriva moguće uzroke: "U jednom slučaju bolje je zvati servis"

"Moguće je da je uzrok tada nizak tlak u bojleru pa je potrebno nadopuniti sustav vodom odvrtanjem i zavrtanjem - također polaganim - ventila koji se nalazi s donje strane plinskog bojlera. Nekad se, ali mislim da je to zaista rijetko, dogodi da ljudi jednostavno zaborave odvrnuti termostatski ventil. Puno je veći problem kada ga ne mogu odvrnuti jer se zaglavio ili "zapekao" ako se dugo nije odvrtao. Tada je potrebno odblokirati malu iglu koja se nalazi ispod glave termo-ventila, a to onda znači skidanje ventila. Tu već treba uzeti alat u ruke, odvrnuti maticu vijka i skinuti glavu ventila, a onda odvrnuti i maticu koja se nalazi ispod pa "kombinirkama" izvući iglu, očistiti i podmazati utor u kojemu se nalazi i vratiti je na mjesto. Tko to nije ranije radio ili nije siguran da će to dobro napraviti, bolje je pozivati nekog stručnog", kaže nam serviser.