U ČEMU JE PROBLEM?
Grijanje uključeno, a radijatori hladni ili mlaki. Majstor otkriva moguće uzroke: "U jednom slučaju bolje je zvati servis"
"Bili su mi jutros servisirati plinski bojler. Kad je majstor otišao uključio sam grijanje da provjerim kako radi. U kupaonici, kuhinji i dječjoj sobi radijatori su normalno grijali, ali u dnevnoj i spavaćoj sobi bili su hladni. U dnevnoj je zapravo radijator bio napola hladan, a napola mlak", ispričao nam je nekidan jedan Zagrepčanin.
Nije paničario i zvao servisera koji je nedugo prije otišao. Znao je da radijatore koji su ostali hladni ili napola topli nakon uključivanja grijanja treba odzračiti.
"Lani nije bilo potrebe za tim, ali sada se očito nakupilo zraka u njima. Radio sam to već nekoliko puta. Odvrnuo sam ventil (ne onaj veliki termostatski, nego mali odzračni ventil na drugoj bočnoj strani radijatora, nap.a.) sačekao da voda krene iz njega i zavrnuo ga. Radijatori sad rade kako trebaju raditi", dodao je.
Grijanje radi, a prostorija hladna
Ovakvu priču može se često čuti ujesen, u vrijeme prvih prohladnih dana, od mnogih građana koji nisu priključeni na toplane, nego u stanu ili kući imaju etažno centralno grijanje na plinski bojler.
Za razliku od našeg sugovornika, neki manje iskusni ne znaju što treba učiniti kada osjete da im radijatori ne griju dobro. kada su posve ili napola hladni i nakon što se uključi grijanje.
"Najčešći uzrok je neodzračeni radijator. Tada obično donji dio radijatora, kod donjeg ventila, bude topao, a gornji dio hladan", objašnjava nam Tihomir, serviser plinskih bojlera iz jedne zagrebačke tvrtke.
Kako odzračiti radijatore?
"Nekad se u radijatorima čuje i specifičan zvuk žuborenja. Radijator treba odzračiti kada je posve hladan pa prethodno treba isključiti grijanje i sačekati barem pola sata. Onda se ravnim odvijačem ili posebnim malim ključem polako odvrne odzračni ventil. Ako ima zraka u radijatoru, čuje se šištanje, a kad krene mlaz vode, ventil se zavrne no ne prejako. Kod odzračivanja valja držati krpu ili neku posudu da voda koja krene iz radijatora ne curi na pod. Nakon svega treba provjeriti je li tlak u bojleru pao, pa ako je - nadopuniti sustav vodom, da tlak bude između 1 i 1,5 bara", detaljno je pojasnio naš sugovornik.
Postupak je, kaže, jednostavan, ali ako ljudi nisu sigurni mogu li sami odzračiti radijatore kako treba - primjerice, oni koji to nikad ranije nisu radili ili stariji ljudi kojima je to suviše pipav posao - bolje je da se obrate serviseru ili nekom znalcu koji će to učiniti kako treba.
Kada se termostatski ventil "zapeče"
No nekad se dogodi i da radijatori ostanu hladni ili tek napola topli i nakon odzračivanja.
"Moguće je da je uzrok tada nizak tlak u bojleru pa je potrebno nadopuniti sustav vodom odvrtanjem i zavrtanjem - također polaganim - ventila koji se nalazi s donje strane plinskog bojlera. Nekad se, ali mislim da je to zaista rijetko, dogodi da ljudi jednostavno zaborave odvrnuti termostatski ventil. Puno je veći problem kada ga ne mogu odvrnuti jer se zaglavio ili "zapekao" ako se dugo nije odvrtao. Tada je potrebno odblokirati malu iglu koja se nalazi ispod glave termo-ventila, a to onda znači skidanje ventila. Tu već treba uzeti alat u ruke, odvrnuti maticu vijka i skinuti glavu ventila, a onda odvrnuti i maticu koja se nalazi ispod pa "kombinirkama" izvući iglu, očistiti i podmazati utor u kojemu se nalazi i vratiti je na mjesto. Tko to nije ranije radio ili nije siguran da će to dobro napraviti, bolje je pozivati nekog stručnog", kaže nam serviser.
Kamenac i mulj u radijatoru
Ponekad uzrok hladnim ili mlakim radijatorima usprkos uključenom grijanju može biti i nataloženi mulj, prljavština i kamenac u samom radijatoru. Radijatori tada slabije griju, a računi za grijanje rastu.
"To je prilično kompliciran posao, a nije baš ni čist. Možete ga obaviti sami, ali morate skinuti radijator sa zida i isprati ga. Nekad voda ili neko obično sredstvo za čišćenje nisu dovoljni, pogotovo ako se kamenac nakupio i u cijevima sustava. Tada treba radijatore isprati posebnim kemijskim sredstvima uz pomoć posebnih pumpi. To je posao za koji ipak treba zvati nekog stručnog", rekao nam je serviser Tihomir.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare