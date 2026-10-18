objavili priopćenje
Torcida prekinula šutnju i poslala oštru poruku: "Navijačko prepucavanje pretvorili ste u nacionalni skandal"
Torcida Split oglasila se na Facebooku nakon velikog skandala zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom navijačkog kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.
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Hajdukova navijačka skupina Torcida oglasila se službenim kanalima priopćenjem nakon što je splitska policija objavila fotografije devet njihovih pripadnika koji se trenutno nalaze u bijegu, suočeni s podignutim kaznenim prijavama zbog sudjelovanja u navijačkom korteu uoči utakmice Hajduk - Ajax.
Torcidino priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Povodom nezapamćene medijske histerije i javnog progona pojedinaca koji su se našli na udaru medija zbog navijačkih povika, koji su u Nizozemskoj dio stalnog repertoara protiv navijača Ajaxa, ovim putem želimo skrenuti pozornost na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog provođenja pravde u našem društvu.
Od navijačkog prepucavanja s navijačima Ajaxa, uz nesebičnu pomoć medija stvorili ste prvorazredni nacionalni skandal. Bez razumijevanja konteksta i ozbiljnog pokušaja utvrđivanja stvarnog značenja izgovorenoga, medijski lešinari, kojima su klikovi važniji od činjenica, danima hrane javni linč i razapinju pojedince na stup srama.
Dok se afere nižu i padaju u zaborav, a država se doslovno i figurativni guši u smeću, sve raspoložive snage usmjerili ste na privođenja, pretrese i progon navijača. Odjednom imamo institucije koje rade danonoćno, brzo i besprijekorno dok su za građane trome i neučinkovite. Brzina reakcije institucija u ovom slučaju pokazuje da je učinkovito djelovanje moguće kada za njega postoji politička volja i pritisak javnosti. Stoga očekujemo da se ista odlučnost primijeni i na afere, korupciju, nepravilnosti i druge probleme koji izravno utječu na zdravlje, kvalitetu i svakodnevni život građana.
Ovakvi slučajevi, kada je riječ o navijačima, ne predstavljaju presedan. I ranije smo svjedočili medijskim hajkama i demonstracijama institucionalne sile, nerijetko pod snažnim pritiskom javnosti i uz očitu potrebu stvaranja dojma odlučnosti i učinkovitosti.
Ovakav intenzitet medijskog progona i javnog izlaganja pojedinaca ne viđa se čak ni u slučajevima najokrutnijih ubojstava i najtežih kaznenih djela.
Takva se revnost u potrazi i objavama fotografija ne pokazuje ni kada je riječ o najgorim ubojicama i silovateljima.
Posebno je porazna činjenica da se jednom navijačkom korteu pridaje gotovo nezapamćena medijska pozornost, u razmjerima kakvi se teško mogu zamisliti bilo gdje u Europi i svijetu.
Ta iznenadna učinkovitost i selektivna odlučnost, uz nevjerojatnu usklađenost dijela politike, institucija i medija, otvaraju pitanje služi li ova histerija samo kao dimna zavjesa", stoji u priopćenju Torcide.
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