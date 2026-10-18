Torcida prekinula šutnju i poslala oštru poruku: "Navijačko prepucavanje pretvorili ste u nacionalni skandal"

Dok se afere nižu i padaju u zaborav, a država se doslovno i figurativni guši u smeću, sve raspoložive snage usmjerili ste na privođenja, pretrese i progon navijača. Odjednom imamo institucije koje rade danonoćno, brzo i besprijekorno dok su za građane trome i neučinkovite. Brzina reakcije institucija u ovom slučaju pokazuje da je učinkovito djelovanje moguće kada za njega postoji politička volja i pritisak javnosti. Stoga očekujemo da se ista odlučnost primijeni i na afere, korupciju, nepravilnosti i druge probleme koji izravno utječu na zdravlje, kvalitetu i svakodnevni život građana.