Zatim dodaje: "Imajući na umu sve ovo prethodno što sam govorio, složenost te problematike, zahtjevnost tih situacija i sve drugo, apsolutno ne smije biti nikakvog prostora da se dolazi u iskušenje da se prilikom postupanja nagrdi nečije dostojanstvo, jer jednostavno odsutnost nečije svijesti nije razlog da se bilo koga omalovažava i stavlja u nepovoljan položaj. Treba biti vrlo jasan i decidiran oko tih postupanja, protokola i onoga što je prihvatljivo, a što nije. Nažalost, iz ovog tužnog slučaja koji se dogodio, ono što mi u Hrvatskoj, kao Hrvati, kao hrvatska država, moramo izvući kao pouku jest da se takve stvari više ne smiju dogoditi. A da bismo to izbjegli, potrebno je postupati upravo na ovom tragu. Od koga se očekuje da kaže i vodi glavnu riječ? Prije svega od psihijatrijske struke, odnosno njihovih udruženja, koja trebaju zajedno s Ministarstvom i svim zainteresiranim stranama izraditi kvalitetne akte, a izbjegavati politička prepucavanja kojima, nažalost, svakodnevno svjedočimo.”