SLUČAJ JANKOMIR
Penava o Jankomiru: Iz prve ruke svjedočim političkom prepucavanju, malo je tu iskrenih ljudi
Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, u Novom danu s Ninom Kljenak detaljno je govorio o slučaju Jankomir i političkoj odgovornosti. Upozorio je da iz prve ruke svjedoči političkom prepucavanju na slučaju smrti Kristiana Josipa Periša u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan i da je svaka strana pokušala steći političke poene. Naglašava da tu ima „malo iskrenih ljudi”.
Oglas
„Tu jednostavno nema uzmaka i ne smije ga biti jer suština ove tematike koju sad iznosite kroz ovo pitanje zapravo je dostojanstvo ljudskog života. I oko toga nema pregovora, nema razgovora. Mi smo svi svjesni da, kad govorimo o psihijatrijskim ustanovama i odjelima, govorimo o izuzetno teškom i zahtjevnom poslu koji pod izuzetan pritisak stavlja i oboljele i članove obitelji, ali jednako tako i medicinsko osoblje. I o tome nema spora. S druge strane, to zahtijeva jasno razrađene protokole postupanja, jasno razrađene pravilnike, zakone, edukacije koje su sada vrlo aktualne, sve, naravno, s ciljem zaštite dostojanstva ljudskog života”, naglašava Penava.
Zatim dodaje: "Imajući na umu sve ovo prethodno što sam govorio, složenost te problematike, zahtjevnost tih situacija i sve drugo, apsolutno ne smije biti nikakvog prostora da se dolazi u iskušenje da se prilikom postupanja nagrdi nečije dostojanstvo, jer jednostavno odsutnost nečije svijesti nije razlog da se bilo koga omalovažava i stavlja u nepovoljan položaj. Treba biti vrlo jasan i decidiran oko tih postupanja, protokola i onoga što je prihvatljivo, a što nije. Nažalost, iz ovog tužnog slučaja koji se dogodio, ono što mi u Hrvatskoj, kao Hrvati, kao hrvatska država, moramo izvući kao pouku jest da se takve stvari više ne smiju dogoditi. A da bismo to izbjegli, potrebno je postupati upravo na ovom tragu. Od koga se očekuje da kaže i vodi glavnu riječ? Prije svega od psihijatrijske struke, odnosno njihovih udruženja, koja trebaju zajedno s Ministarstvom i svim zainteresiranim stranama izraditi kvalitetne akte, a izbjegavati politička prepucavanja kojima, nažalost, svakodnevno svjedočimo.”
„Morali bismo imati zrele ljude koji stavljaju pacijente iznad stranačkih interesa”
„Da bismo takvu situaciju imali, morate prije svega imati zrele ljude, savjesne ljude koji će staviti te događaje i pacijente, u ovom slučaju, iznad svojih stranačkih interesa. Nažalost, tome ne svjedočimo. Sad, ako ćemo zaključivati tko je prvi krenuo, tko je prvi potegao na ovu političku stranu, ja vam mogu posvjedočiti iz prve ruke, iz prvog reda, da je neprestano, u kontinuitetu, zapravo cijelo vrijeme, prvenstveno na dnevnom redu, kroz saborske rasprave i tiskovne konferencije, a onda, naravno, i putem medija, bila riječ o političkom prepucavanju. I svatko je tu gledao steći političke poene, zaštititi eventualno svoje grijehe, jer svatko, naravno, tko obavlja određen posao, nitko od nas nije savršen i svi imamo određene greške. Međutim, ljudi kao ljudi ne mogu odoljeti zovu da prozovu drugoga, da svoje negativnosti sakriju, i to vam zapravo govori o toj nezrelosti. Tako da, i sad potezati ovom prilikom pitanje je li kriv Grad Zagreb ili je kriva država, jasno se vidi tko koju poziciju zauzima u političkoj areni.”
„Malo je iskrenih ljudi”
Penava naglašava da „nažalost, malo tu ima iskrenih ljudi, i u političkom spektru, ali i u medijskom spektru, nažalost, koji zapravo drže poziciju javnog interesa i javnog dobra. Dok je to tako, imat ćemo probleme koje ćemo imati.”
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas