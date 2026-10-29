"Ali evo konkretnog primjera: Ustavni sud jedna je od institucija koja već dugo vrijeme ne može obavljati svoju ustavnu ulogu. Ustavni sud već više od tri godine nije donio odluku o ustavnosti o državnom preuzimanju županijskih bolnica, na to je jutros Tomislav Klauški podsjetio javnost u vašoj emisiji. Ustavnopravni rok je 30 dana. Ako imamo Ustavni sud koji u bivšem i aktualnom sastavu nije u stanju poštovati vlastitu obavezu da u roku od 30 dana donese odluku, to znači da taj Ustavni sud ne radi, ne služi svojoj svrsi", dodaje saborska zastupnica.