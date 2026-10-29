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Orešković za N1 o krizi Ustavnog suda: "Plenković je srušio najvažniju instituciju"
Gošća naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bila je Dalija Orešković, saborska zastupnica. Razgovarale su o novom momentu u priči oko krize Ustavnog suda.
"Ustavni sud je u blokadi, naravno. Ne radi se samo o blokadi, odjeknula je jedna detonacija. Već neko vrijeme HDZ-ovi zastupnici - ja ih zovem 'Plenkovićevi trbuhozborci' - u sabornici govore da oporba želi srušiti državu bez ispaljenog metka", kaže Dalija Orešković.
"Ustavni sud već godinama ne obavlja svoju ustavnu ulogu"
"Ali evo konkretnog primjera: Ustavni sud jedna je od institucija koja već dugo vrijeme ne može obavljati svoju ustavnu ulogu. Ustavni sud već više od tri godine nije donio odluku o ustavnosti o državnom preuzimanju županijskih bolnica, na to je jutros Tomislav Klauški podsjetio javnost u vašoj emisiji. Ustavnopravni rok je 30 dana. Ako imamo Ustavni sud koji u bivšem i aktualnom sastavu nije u stanju poštovati vlastitu obavezu da u roku od 30 dana donese odluku, to znači da taj Ustavni sud ne radi, ne služi svojoj svrsi", dodaje saborska zastupnica.
Orešković tvrdi da je Ustavni sud politički povezan s vladajućom strukturom.
"A svi drugi predmeti koji su duboko kompromitirali objektivnost, nepristranost, profesionalnost tog suda i koji svjedoče neprihvatljivoj političkoj povezanosti prije svega vladajućoj strukturi meni daju za pravo da kažem da nam takav Ustavni sud niti ne treba", kaže.
"Plenković je srušio najvažniju instituciju u zaštiti ustavnosti"
Sve to, navodi Orešković, navodi je na zaključak kako je Andrej Plenković srušio najvažniju hrvatsku ustavnu instituciju.
"Ova kriza samo je jedna u nizu. Sjetimo se kako se USUD podijelio na dva dijela kada je trebalo procijeniti ustavnost provedenih lokalnih izbora. Ta provalija svjedoči tomu da je HDZ - Plenković ponaosob - pustio tu detonaciju i srušio najvažniju instituciju u zaštiti ustavnosti države i ustavnih prava građana", kaže.
"Tonsko snimanje sjednica ne bi smjelo biti sporno"
Osvrnula se i na spor oko navodnog tonskog snimanja sjednica. Smatra da to samo po sebi ne bi trebalo biti sporno.
"Ideja tonskog snimanja sjednica Ustavnog suda ne bi smjela biti sporna. Osobno bih taj prijedlog podržala, ali ne tako da to netko provodi poput puča, a čini mi se, prema informacijama koje trenutačno javnost ima, da se upravo o tome radi. Ako se želi uvesti tonsko snimanje, otvoriti sud prema javnosti, mislim da je to put kojim Hrvatska treba ići. Ali to se treba raditi prema unaprijed propisanom postupku i jasnim pravilima. Toga trenutačno nema", tvrdi Orešković.
"Jedan od najopasnijih primjera političke intervencije u rad neovisne institucije"
"Mala koincidencija, koja nije toliko slučajna i sasvim sigurno nije zanemariva, da se jako podudaraju aktualnog predsjednika Ustavnog suda i predsjednika Vlade, koji otvoreno govori o tome da želi zadržati HDZ-ovu većinu u Ustavnom sudu, za mene je to jedan od najeklatantnijih, ali i najopasnijih primjera političke intervencije u rad jedne institucije koja bi trebala biti neovisna", dodaje Orešković.
Saborska zastupnica smatra da upravo zato svjedočimo ozbiljnom narušavanju pravnog poretka i demokracije u Hrvatskoj.
"Na ovakav način HDZ danas sutra komotno može bez ikakvih problema putem svojih pulena reći Ivanu Turudiću kako da provodi neke odluke. Ili bilo kojem drugom neovisnom državnom tijelu. Vladavina prava i demokracija u opasnom su stanju, narušene su na način na koji nisu bile u proteklih 30 godina", kaže Dalija Orešković.
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