"Planinu osjećam kao živo biće. Daje mi snagu i liječi moju dušu. Čak i kada ne bih od nje zarađivala za život, i dalje bih je branila. Kada bih morala birati između vlastitog života i spašavanja planine za buduće generacije, ne bih dvojila. Dala bih svoj život i rekla: Neka planina ostane", poručila je Gara.