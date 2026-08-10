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Bosilj: Slučaj opasnog otpada u Gospiću tiče se i Varaždina. Najodgovorniji za ovo stanje je Plenković
Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj (SDP) ustvrdio je u ponedjeljak da je slučaj opasnog otpada u Gospiću posljedica nefunkcioniranja sustava za koje su odgovorni Vlada i premijer Andrej Plenković, upozorivši da se oko 5000 tona otpada iste tvrtke nalazi i na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu.
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Bosilj je na društvenim mrežama ustvrdio da su stanovnici Gospića i Like postali žrtve propusta sustava te upitao kako je 37 tisuća tona opasnog otpada moglo proći kroz Hrvatsku bez reakcije policije i drugih nadležnih službi.
Prozvao je Državni inspektorat, obavještajni sustav i nadležne za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, a slučaj je povezao i s bivšim glavnim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem.
„Najodgovorniji za ovo stanje je nitko drugi nego Andrej Plenković i njegova Vlada, kojima je Andrija Mikulić bio istaknuta i važna figura”, napisao je Bosilj.
Traži uzorke i laboratorijske nalaze za otpad u Varaždinu
Bosilj je upozorio da se slučaj Gospića, kako tvrdi, tiče i Varaždina jer se dio otpada, oko 5000 tona iste tvrtke, nalazi na prostoru bivšeg Mundusa.
Nakon svega što je poznato o slučaju u Gospiću i Lici, smatra da treba nedvojbeno utvrditi što se nalazilo na varaždinskoj lokaciji, je li što ostalo u tlu te postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš.
„Ne trebaju nam uvjeravanja da je sve u redu, trebaju nam zapisnici Državnog inspektorata koje oni ne žele dati, trebaju nam uzorci, laboratorijski nalazi i potpuna transparentnost rezultata. Poslije sanacije treba analizirati i podzemne vode”, poručio je.
Bosilj osporava Plenkovićeve tvrdnje o varaždinskim balama
Bosilj se osvrnuo i na Plenkovićevu izjavu u Sinju o sanaciji varaždinskih bala, ustvrdivši da je premijer pogrešno sebi pripisao zasluge za rješavanje problema otpada koji je dva desetljeća bio odložen na ulazu u Varaždin, na vodozaštitnom području.
Varaždinski je gradonačelnik naveo da je problem riješio njegov tim i to šest godina nakon što je Plenković postao premijer te nakon četiri godine mandata današnjeg ministra pravosuđa Damira Habijana na čelu varaždinskog Gradskog vijeća.
„Reklo bi se da su imali vremena riješiti to u svoje zajedničke četiri godine, ali nisu. Nisu jer nisu znali”, napisao je.
Prema Bosiljevim riječima, Grad Varaždin proveo je cijeli postupak, od izrade rješenja i provedbe međunarodnog javnog natječaja do odabira ponuditelja, nakon čega se u završnoj fazi uključila Vlada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirao je sanaciju bala.
Bosilj je istaknuo da je Vlada prihvatila zahtjev Grada da se trajno uklanjanje bala financira javnim novcem, navodeći kao druge primjere sanaciju jame Sovjak u Viškovu i troske u Biljanima Donjim.
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