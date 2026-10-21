Dobre vijesti za studente koji su radili u Studencu: Poznato kada im sjeda novac

"Postignut je dogovor o podmirenju svih dospjelih obveza te će svi ugovori koji su realizirani i za koje je izdan račun biti u cijelosti isplaćeni do kraja ovog tjedna, sukladno članku 11. Zakona o obavljanju studentskih poslova", poručili su tada iz Ureda ravnatelja Maria Župana Studentskog centra u Zagrebu.