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održan sastanak

Studentski centri i Studenac postigli dogovor, evo kada idu isplate dugovanja studentima

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Hina
|
20. lis. 2026. 14:43
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Studenac
Studenac / Ilustracija

Predstavnici studentskih centara dogovorili su s Upravom trgovačkog lanca Studenac da će sve dospjele naknade za studentski rad obavljen tijekom rujna biti isplaćene do kraja ovog tjedna, izvijestio je u utorak Studentski centar u Zagrebu.

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"Predstavnici studentskih centara održali su danas sastanak s Upravom trgovačkog lanca Studenac d.o.o. povodom isplate naknada za rad studenata obavljen tijekom rujna.

Postignut je dogovor o podmirenju svih dospjelih obveza te će svi ugovori koji su realizirani i za koje je izdan račun biti u cijelosti isplaćeni do kraja ovog tjedna, sukladno članku 11. Zakona o obavljanju studentskih poslova", izvijestio je Ured ravnatelja Marija Župana Studentskog centra u Zagrebu.

Navode da temeljem članka 12. istog Zakona, tek nakon što poslodavac Studenac d.o.o. u potpunosti podmiri sve svoje dospjele obveze prema studentima i studentskim centrima, bit će ponovno omogućeno podizanje novih studentskih ugovora za rad kod navedenog poslodavca za studente koji to budu htjeli.

"Studentski centri ovime potvrđuju svoju predanost zaštiti prava studenata i dosljednom provođenju zakonskih propisa koji jamče sigurnost i pravovremenu isplatu studentskoga rada". navodi Studentski centar u Zagrebu.

Teme
dugovanja isplata naknada studenac studentski centri studentski poslovi

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