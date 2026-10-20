PROBLEMI U KOMPANIJI
Studenac se ispričao studentima kojima duguje novac: "Jutros smo zatražili račune da odmah krenemo s isplatama"
Oko 800 studenata u Hrvatskoj, među kojima je približno 200 u Splitu, još nije dobilo naknadu za rad u trgovinama Studenca tijekom rujna, zbog čega najavljuju prosvjede ako im novac uskoro ne bude isplaćen.
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Vezano uz to, odmah se oglasio i Studenac, uz ispriku studentima.
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Iskreno se ispričavamo studentima zbog kašnjenja u isplati naknada za njihov rad u rujnu.
Otvaranjem predstečajnog postupka nastupila su zakonska ograničenja u podmirenju obveza nastalih prije njegova otvaranja, što je utjecalo i na način podmirenja obveza prema studentskim centrima, putem kojih se obračunavaju i isplaćuju studentske naknade.
Zbog zakonskih obveza povezanih s predstečajnim postupkom bilo je potrebno pribaviti odobrenje za izravno podmirenje obveza prema studentskim centrima za rad obavljen do 29. rujna. Odobrenje smo zaprimili jučer u kasnim poslijepodnevnim satima, a već jutros zatražili smo od studentskih centara da nam što prije dostave račune kako bismo odmah mogli započeti s isplatama.
Studenti su iznimno važan dio našeg poslovanja i iskreno smo im zahvalni na vrijednom radu, predanosti i doprinosu koji svakodnevno daju našim trgovinama i cijelom Studencu. Upravo zato bilo nam je posebno važno pronaći rješenje koje će usprkos otvaranju predstečajnog postupka omogućiti isplatu njihovih zasluženih naknada.
Još jednom im zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju te ćemo sada, kada je rješenje osigurano, naknade za njihov rad isplatiti u najkraćem mogućem roku."
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