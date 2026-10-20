Studenac se ispričao studentima kojima duguje novac: "Jutros smo zatražili račune da odmah krenemo s isplatama"

Zbog zakonskih obveza povezanih s predstečajnim postupkom bilo je potrebno pribaviti odobrenje za izravno podmirenje obveza prema studentskim centrima za rad obavljen do 29. rujna. Odobrenje smo zaprimili jučer u kasnim poslijepodnevnim satima, a već jutros zatražili smo od studentskih centara da nam što prije dostave račune kako bismo odmah mogli započeti s isplatama.