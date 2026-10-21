nepravomoćna presuda
MORH izgubio spor oko vojnog nebodera: Moraju platiti stotine tisuća eura
Ministarstvo obrane izgubilo je sudski spor u slučaju vojnog nebodera.
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Trgovački sud u Zagrebu presudio je u korist splitskog graditelja, tvrtke Lavčević, koja je tražila da im MORH plati izvedene radove, ali i prizna troškove za dio građevinskog materijala, piše novinarka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.
Sud je utvrdio da se gradnja odužila zbog nejasnoća s projektom i zahtjeva koje je imala država kao naručitelj, zbog čega su nastali dodatni troškovi. MORH im treba isplatiti 450 tisuća eura s kamatama i sudske troškove od gotovo 150 tisuća eura.
Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koju se mogu žaliti.
Nije ovo jedini njihov spor. MORH je tužio tvrtku Lavčević zbog loše odrađenog posla i propusta u gradnji. Neboder je plaćen gotovo devet milijuna eura.
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