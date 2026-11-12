Kristian Josip Periš, 32-godišnji bivši atletičar, umro je 21. listopada 2026. u istoj klinici. Prema policijskom opisu snimke videonadzora koji je objavio Index, tehničari su ga udarali, koljenima mu pritiskali vrat i držali mu jastuk na licu. Silu su nastavili primjenjivati i nakon što je vezani Periš prestao pružati otpor. Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo 8. studenoga izvijestilo je da je četvorici tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo određen istražni zatvor.