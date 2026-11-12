gušenje i udaranje
DORH-u u siječnju prijavljen brutalni napad na pacijenta u Jankomiru
Odvjetnik Ivan Vrdoljak prijavio je u ime očevica napad medicinskog tehničara na vezanog pacijenta gušenjem i udaranjem, a očevidac je sam usmeno incident prijavio cijelom bolničkom timu.
Oglas
Prijavitelj na snimkama ubojstva Kristiana Josipa Periša prepoznaje istog tehničara, koji je navodno prijetio riječima: “Ako pisneš o ovome, ubit ću te”.
Novosti raspolažu kaznenom prijavom od 26. siječnja 2026. godine u kojoj očevidac R. T. opisuje napad na drugog pacijenta Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Prema prijavi, medicinski tehničar je 18. prosinca 2025. godine, oko jedan sat u noći, oko pet minuta udarao i jastukom gušio pacijenta T., koji je već bio vezan za krevet.
Tehničar se, prema opisu očevica, oko pola sata poslije vratio u sobu, pa pacijenta ponovno udarao po licu i gušio. T. je cijelo vrijeme bio vezan.
Idućeg jutra T. je očevicu rekao da zbog straha od tehničara ne želi prijaviti napad. R. T. se nedugo nakon događaja obratio odvjetniku Ivanu Vrdoljaku pa, kako stoji u prijavi, o napadu obavijestio i liječnike u bolnici.
Odvjetnik Ivan Vrdoljak zatražio je žurno ispitivanje očevica, koji je naveo da može prepoznati tehničara, no nije provedena tražena radnja prepoznavanja prijavljenog tehničara.
Na temelju tvrdnji svjedoka njegovom punomoćniku, svjedok je više šuta podsjetio prim dr. A.O. o incidentu, te mu je on odgovorio da bolnica neće postupati dok ne dođe tužba.
"Meni to govori da liječnik u gušenju i udaranju vezanog pacijenta ne vidi ništa problematično, inače bi nešto poduzeli. Takvo ponašanje šokira svaku normalnu osobu", izjavio je Vrdoljak.
Prijavitelj tvrdi da je na fotografijama napada na Kristiana Josipa Periša prepoznao prijavljenog tehničara N. U siječanjskoj je prijavi tehničar označen kao nepoznat.
Informacija otvara pitanje odgovornosti vodstva bolnice za ranije propuste u nadzoru i organizaciji zbrinjavanja teških bolesnika, ali i u zataškavanju nasilničkog ponašanja koje je prijavljeno i prije slučaja Periš.
Pored toga, otvara se i pitanje odgovornosti Općinskog državnog odvjetništva koje gotovo godinu dana upoznato s informacijama o surovom postupanju medicinskog tehničara koji bi mogao biti povezan i sa slučajem Periš.
Kristian Josip Periš, 32-godišnji bivši atletičar, umro je 21. listopada 2026. u istoj klinici. Prema policijskom opisu snimke videonadzora koji je objavio Index, tehničari su ga udarali, koljenima mu pritiskali vrat i držali mu jastuk na licu. Silu su nastavili primjenjivati i nakon što je vezani Periš prestao pružati otpor. Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo 8. studenoga izvijestilo je da je četvorici tehničara osumnjičenih za teško ubojstvo određen istražni zatvor.
Majda Grah imenovana je vršiteljicom dužnosti ravnateljice Jankomira 29. listopada 2025.godine, na sjednici na kojoj je Upravno vijeće razriješilo Vladimira Grošića. Kliniku je, dakle, već vodila 18. prosinca 2025. godine, na dan napada opisanog u kaznenoj prijavi. Odgovore bolnice u Jankomiru i Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu ćemo objaviti naknadno
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas