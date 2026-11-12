Arian Jarić Dauenhauer
Sindikalac iz Jankomira: "Do prosvjeda ne bi ni došlo da smo znali ono što danas znamo"
Arian Jarić Dauenhauer, predstavnik sindikata Zajedno za psihijatriju i medicinski tehničar Klinike za psihijatriju Vrapče, osvrnuo se na prosvjed medicinskih tehničara održan u ponedjeljak ispred Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru nakon uhićenja četvorice njihovih kolega osumnjičenih za teško ubojstvo pacijenta.
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Na skupu se okupilo stotinjak medicinskih tehničara iz više zdravstvenih ustanova, koji su željeli upozoriti na teške uvjete rada i pružiti podršku kolegama.
Takav potez izazvao je brojne reakcije u javnosti, osobito nakon što su objavljeni potresni detalji slučaja, a ravnateljica Klinike Majda Grah podnijela ostavku.
"To je bio prosvjed kolegica i kolega koji svoj posao obavljaju dostojanstveno i savjesno", rekao je Jarić Dauenhauer u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" i dodao: "Tog prosvjeda vjerojatno niti ne bi bilo da smo zapravo znali ono što danas znamo".
Osvrnuo se i na pitanje edukacije medicinskih tehničara te njezinu moguću ulogu u sprječavanju ovakvih događaja.
Smatra da dodatna edukacija u ovom slučaju ne bi promijenila ništa jer je riječ o postupanju koje ne bi smjelo zahtijevati posebna stručna znanja da bi se prepoznalo kao nedopustivo.
"Smatram da u ovom slučaju edukacija ništa ne bi pomogla. Ta edukacija ne postoji. Sam zdrav razum trebao bi naložiti da je ovakvo postupanje kakvom smo svjedočili apsolutno nedopustivo i mislim da je to apsolutno svakome jasno", rekao je Arian Jarić Dauenhauer.
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