SPORNA PRAKSA
Komora poslala jasno upozorenje ljekarnama: Ovim uređajima nije mjesto među lijekovima
Hrvatska ljekarnička komora (HLJK) pozvala je ljekarne da prestanu koristiti uređaje za tzv. procjenu vitaminsko-mineralnog statusa jer nemaju znanstvenu podlogu, a mogu dovesti građane u zabludu i poslužiti za poticanje prodaje dodataka prehrani bez opravdane zdravstvene potrebe.
Riječ je o tzv. kvantnim ili biorezonantnim analizatorima koji, prema tvrdnjama proizvođača, mogu procijeniti razinu vitamina i minerala te stanje pojedinih organa na temelju elektromagnetskih signala tijela, pri čemu osoba u ruci drži metalni senzor.
Komora smatra da takvim uređajima nije mjesto u ljekarnama, dok Stručno društvo ljekarni Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ-HR), u odgovoru na upit Hine, također upozorava da se rezultati takvih mjerenja ne smiju smatrati dijagnostičkim nalazima i da ne mogu zamijeniti standardne laboratorijske pretrage.
Komora posebno upozorava na praksu preporučivanja i prodaje dodataka prehrani na temelju takvih mjerenja, ocjenjujući je trgovačkom praksom, a ne ljekarničkom skrbi.
„Ljekarnik je zdravstveni radnik i njegov posao je pomoći pacijentu da donese dobru odluku o svom zdravlju, a ne prodati mu što više proizvoda. Građani u ljekarnu dolaze jer nam vjeruju i to povjerenje moramo čuvati znanjem”, istaknula je predsjednica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo.
Netočni nalazi mogu odgoditi odlazak liječniku
Iz Komore upozoravaju da za tzv. kvantne, biorezonantne ili „magnetski rezonantne” analizatore nema pouzdanih znanstvenih dokaza da mogu utvrditi razinu vitamina, minerala ili drugih tvari u organizmu.
Upozoravaju i na moguće posljedice netočnih rezultata. Takav nalaz može nepotrebno zabrinuti zdravu osobu ili, što je još opasnije, lažno umiriti nekoga tko ima stvaran zdravstveni problem te odgoditi njegov odlazak liječniku.
Komora stoga poziva sve ljekarne da ne provode takva mjerenja niti dopuštaju njihovo provođenje u svojim prostorima, a od nadležnih tijela traži da tu praksu jasno urede te pojačaju nadzor nad oglašavanjem i kvalitetom dodataka prehrani.
Podsjeća i da se dodacima prehrani ne smiju pripisivati svojstva sprječavanja ili liječenja bolesti te da su u njihovu oglašavanju dopuštene samo zdravstvene tvrdnje odobrene u skladu s propisima Europske unije.
UPUZ: Nema znanstvenih dokaza o pouzdanosti mjerenja
Stručno društvo ljekarni UPUZ-a također ističe da ne postoje općeprihvaćeni znanstveni dokazi prema kojima bi uređaji za tzv. kvantnu analizu mogli pouzdano utvrditi vitaminsko-mineralni status organizma.
„Ako znanstvena utemeljenost i pouzdanost određene metode nije potvrđena, ona se ne bi smjela predstavljati kao pokazatelj zdravstvenog stanja građana”, poručuju iz UPUZ-a.
Udruga ne raspolaže službenim podacima o broju hrvatskih ljekarni koje organiziraju takva mjerenja, a ne postoji ni jedinstvena evidencija tih aktivnosti. Pojedine ljekarničke ustanove samostalno odlučuju o njihovoj organizaciji.
Navode i da nemaju saznanja o tome ostvaruju li ljekarne financijsku korist od organiziranja takvih mjerenja ili prodaje dodataka prehrani koji se nakon njih preporučuju.
UPUZ podržava stajališta Hrvatske ljekarničke komore o primjeni znanstveno utemeljenih postupaka te navodi da će, ako Komora donese dodatne preporuke o toj problematici, o njima obavijestiti svoje članice i podržati njihovu primjenu.
Dodaci prehrani nisu lijekovi i nisu automatski sigurni
Komora poručuje i da se nutritivni status procjenjuje na temelju anamneze, kliničkog pregleda i, kada je potrebno, laboratorijskih pretraga krvi, a ne uređajima koji navodno mjere razine vitamina dodirom ruke.
Upozoravaju da dodaci prehrani, iako dostupni bez recepta, nisu automatski sigurni te da ih treba uzimati samo kada za to postoji opravdana potreba.
Podsjećaju da se dodaci prehrani u Hrvatskoj i Europskoj uniji smatraju hranom, a ne lijekovima, te da ne prolaze postupak odobravanja kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti propisan za lijekove. Njihovo prekomjerno uzimanje može dovesti do neželjenih posljedica, uključujući predoziranje pojedinim vitaminima i mineralima te interakcije s lijekovima.
Komora upozorava i na rizike kupnje dodataka prehrani putem interneta i društvenih mreža, osobito od nepoznatih prodavatelja izvan Europske unije. Kod takvih proizvoda podrijetlo može biti neprovjerljivo, deklaracija ne mora odgovarati sadržaju, a postoji i rizik od nedopuštenih sastojaka.
Upozoravaju i na preporuke influencera te oglašavanje koje dodatke prehrani predstavlja kao jednostavno rješenje za različite zdravstvene tegobe.
Građanima savjetuju da ne mijenjaju terapiju na temelju savjeta s interneta. Neželjene reakcije na dodatke prehrani mogu prijaviti Nacionalnom sustavu nutrivigilancije pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), a sam proizvod Državnom inspektoratu.
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