HDZ-ovac optužen zbog prekida Dana srpske kulture izabran za šefa splitskog kotara

Ćaleta je godinama bio i povjerenik civilne zaštite Grada Splita za Gradski kotar Blatine-Škrape. Odluke iz 2017. i 2020. godine potvrđuju da je obnašao tu dužnost, a tijekom pandemije koronavirusa bio je mobiliziran te je sudjelovao u nadzoru provedbe mjera, odluka i uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite. Njegova je uloga bila svojevrsna produžena ruka Stožera na razini kotara.