NASILNI PREKID MANIFESTACIJE
HDZ-ovac optužen zbog prekida Dana srpske kulture izabran za šefa splitskog kotara
U Splitu je za predsjednika Gradskog kotara Blatine-Škrape izabran Jakov Ćaleta, jedan od osmorice protiv kojih je podignuta optužnica zbog nasilnog prekida manifestacije Dana srpske kulture u studenome prošle godine.
Ćaleta je predvodio zajedničku listu HDZ-a i Domovinskog pokreta, koja na izborima nije imala protukandidata, pa je preuzela upravljanje kotarom, pišu Ivan Pandžić i Laura Šiprak za 24sata.
Koalicija Centra, SDP-a, Možemo i Direkta također je trebala sudjelovati na izborima, no jedna od njihovih kandidatkinja odustala je u posljednji trenutak. Iako su pronašli zamjenu, izmijenjena lista nije prihvaćena jer je, prema navodima koalicije, predana nakon isteka roka.
Na konstituirajućoj sjednici održanoj u utorak Ćaleta je izabran za predsjednika Vijeća Gradskog kotara Blatine-Škrape, dok je za potpredsjednika imenovan Ante Glavaš.
Optužnica zbog prekida kulturne manifestacije
Incident zbog kojeg je Ćaleta optužen dogodio se 3. studenoga 2025., kada je skupina muškaraca, među kojima je bilo i maskiranih osoba, upala na manifestaciju Dana srpske kulture u prostorijama splitskog kotara Blatine. Prekinuli su program i prisutnima naredili da napuste prostor.
Među onima koji su morali otići bili su djeca, starije osobe i gosti iz Novog Sada. Dok su napuštali dvoranu, nepoznate osobe odjevene u crno uzvikivale su "Za dom spremni", "Ovo je Hrvatska!", "Smeća srpska!" i "Ubij Srbina".
Prema optužnici, takvo je postupanje kod osoba koje su izlazile iz dvorane izazvalo osjećaj poniženja.
Državno odvjetništvo prvotno je trojicu muškaraca sumnjičilo za nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti iz mržnje. Međutim, optužnicom podignutom protiv osmorice muškaraca kvalifikacija je promijenjena te ih se sada tereti za nasilničko ponašanje i povredu prava na okupljanje i prosvjed.
Tužiteljstvo je predložilo kazne od osam, odnosno šest mjeseci zatvora, uz jedinstvenu kaznu od godinu dana zatvora uvjetno, s rokom kušnje od tri godine.
Ćaleta odbacuje optužbe
Ćaleta je nedavno izjavio da smatra kako je optužnica neutemeljena te ustvrdio da nasilja nije bilo i da nije počinio kazneno djelo.
Kao razlog reakcije sudionika incidenta naveo je, kako je rekao, "krajnje neprikladan termin održavanja manifestacije", uoči obilježavanja godišnjice stradavanja Vukovara i Škabrnje.
Dovodio je u pitanje i vrijeme podizanja optužnice. U razgovoru zaDalmatinski portal rekao je da je podignuta nakon što je HDZ osvojio vlast u kotaru Blatine-Škrape.
Tko je Jakov Ćaleta?
Ćaleta je po struci inženjer građevinarstva, a radio je kao voditelj gradilišta. Od 5. listopada 2025. vodi HDZ-ov ogranak u Gradskom kotaru Blatine-Škrape. Dio njegovih stranačkih kolega za 24sata kaže da ima dobre ideje, ali da njihova realizacija često izostane. Postoje i navodi da je imao nesuglasice s braćom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, koji je ujedno predsjednik stranačkog ogranka.
Ćaleta je godinama bio i povjerenik civilne zaštite Grada Splita za Gradski kotar Blatine-Škrape. Odluke iz 2017. i 2020. godine potvrđuju da je obnašao tu dužnost, a tijekom pandemije koronavirusa bio je mobiliziran te je sudjelovao u nadzoru provedbe mjera, odluka i uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite. Njegova je uloga bila svojevrsna produžena ruka Stožera na razini kotara.
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