Ukinut pritvor devetorici koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu: Ovo je obrazloženje

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji su 3. studenog upali u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape
Oglas
Anamarija Ljubičić Kuzmanić, odvjetnica Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, potvrdila je kako je dobila rješenje o puštanju iz istražnog zatvora za svog branjenika te ostalih petero osumnjičenih.
U obrazloženju Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Splitu stoji da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora, odnosno - nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao ni utjecaja na svjedoke.
Odvjetnica: U pritvoru tim ljudima nije bilo mjesta
Odvjetnica Anamarija Ljubičić Kuzmanić tvrdi kako ovim ljudima uopće nije bilo mjesta u istražnom zatvoru, što je današnja odluka Suda i potvdila.
"Da nije bilo snažnog političkog utjecaja, u odnosu na ove ljude uopće ne bi išao prijedlog za istražni zatvor, a kamoli da bi on bio određen. Riječ je o neuobičajeno strogom postupanju u odnosu na sudsku praksu", dodaje.
"Neka se redovni postupak provodi, neka se utvrdi postoji li odgovornost, ali na ovaj način zatvarati ljude samo da bi se ispunila neka kvota... Sad se tome stalo na kraj. To nije dobro za nikoga", ističe odvjetnica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas