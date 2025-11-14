Oglas

Županijski sud Split

Ukinut pritvor devetorici koji su prekinuli Dane srpske kulture u Splitu: Ovo je obrazloženje

author
N1 Info
|
14. stu. 2025. 12:50
Interventna policija u Preradovicevoj ulici gdje se ocekuje otvorenje izlozbe "Efemeris - legat Dejana Medakovica" cime se obiljezava i otvorenje ovogodisnjih Dana srpske kulture. Photo: PIXSELL/PIXSELL
PIXSELL/PIXSELL

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji su 3. studenog upali u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape

Oglas

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji se sumnjiče da su 3. studenog upali u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape te rastjerali okupljene na Danima srpske kulture, doznaje RTL.

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, odvjetnica Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, potvrdila je kako je dobila rješenje o puštanju iz istražnog zatvora za svog branjenika te ostalih petero osumnjičenih.

U obrazloženju Izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Splitu stoji da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora, odnosno - nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao ni utjecaja na svjedoke.

Odvjetnica: U pritvoru tim ljudima nije bilo mjesta

Odvjetnica Anamarija Ljubičić Kuzmanić tvrdi kako ovim ljudima uopće nije bilo mjesta u istražnom zatvoru, što je današnja odluka Suda i potvdila.

"Da nije bilo snažnog političkog utjecaja, u odnosu na ove ljude uopće ne bi išao prijedlog za istražni zatvor, a kamoli da bi on bio određen. Riječ je o neuobičajeno strogom postupanju u odnosu na sudsku praksu", dodaje.

"Neka se redovni postupak provodi, neka se utvrdi postoji li odgovornost, ali na ovaj način zatvarati ljude samo da bi se ispunila neka kvota... Sad se tome stalo na kraj. To nije dobro za nikoga", ističe odvjetnica.

Teme
Istražni zatvor Pravosuđe Split dani srpske kulture

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ