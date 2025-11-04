sramotni incident
VIDEO / Muškarci u crnom uz povike “smeća srpska” rastjerali ljude s Dana srpske kulture u Splitu! Oglasio se Plenković
Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine. Neslužbeno, rekli su im da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, te da članovi KUD-a iz Novog Sada iziđu iz prostorija.
Kulturni program Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", koji se trebao održati u ponedjeljak navečer u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu, prekinut je nakon što je u prostorije upala skupina maskiranih muškaraca.
Prema riječima svjedoka, oko 18 sati u prostorije je ušla grupa od pedesetak muškaraca, odjevenih u crne majice i kape.
Kako piše Dalmatinski portal, obratili su se članovima "Prosvjete" poručivši im da na tom mjestu ne mogu održati nastup jer se, po njihovu mišljenju, u mjesecu u kojem se obilježava pad Vukovara "takav program ne bi trebao održavati".
Iz "Prosvjete" su naglasili da nije bilo fizičkog sukoba ni naguravanja.
Članovi su, kažu, odlučili ostati smireni i ne ulaziti u rasprave, već su mirno napustili prostorije.
Nakon njihova odlaska, skupina je više puta skandirala "Za dom spremni" i "Hrvatska", navodi isti izvor.
Jedan od sudionika događaja opisao je situaciju kao iznimno neugodnu. "Nismo željeli ulaziti ni u kakve sukobe, jednostavno smo se pokupili i otišli. Nažalost, u današnjoj atmosferi ovakve situacije više i ne iznenađuju", rekao je.
Neslužbeno, navodno je riječ o članovima navijačke skupine Torcide koji su prekinuli proslavu i upali u prostorije.
Dani srpske kulture i reakcija policije
Manifestacija Dani srpske kulture, čiji je dio bio i ovaj nastup, održava se od 3. studenoga do 1. prosinca. Program obuhvaća glazbene i dramske izvedbe, izložbe, folklorne nastupe te prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje.
Iz "Prosvjete" su potvrdili da su o incidentu obavijestili policiju.
Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je kako su zaprimili prijavu te da je u tijeku prikupljanje svih relevantnih informacija o događaju.
"Danas malo poslije 18.30 sati, zaprimljena je dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta.
Vozač skupine je dojavio da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita.
Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili. Za vrijeme razilaska osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir.
U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba. Provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identificiranja osoba iz skupine", priopćili su iz policije.
Političke reakcije
Premijer Andrej Plenković osudio je u ponedjeljak navečer incident u Splitu, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.
"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.
Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je.
Incident je za HRT komentirao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević.
"Smatram da je to prestrašno, da jednu benignu kulturnu manifestaciju prekine skupina huligana iz ne znam kojeg razloga. Ostavljam policiji da utvrdi što se točno dogodilo, ali mislim da svi kao društvo i politika - se moramo uključiti jer ovako ne može dalje. Imamo kulturne manifestacije i radionice s djecom. Tko će poslati svoje dijete na neko događanje koje osigurava policija", upozorio je.
Gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je kako Split mora biti grad sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve građane i goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost.
"U mjesecu tuge i sjećanja na žrtvu Vukovara potrebno nam je zajedništvo, dostojanstvo i mir, a ne podjele i netrpeljivost", poručio je splitski gradonačelnik.
Na incident je reagirala i saborska zastupnica Marijana Puljak iz stranke Centar.
"Najstrože osuđujemo večerašnji sramotan i nasilni ispad skupine zamaskiranih huligana koji su, uz fašističke povike, prekinuli otvaranje Dana srpske kulture u Splitu, u prostorijama Gradskog kotara Blatine-Škrape", poručila je Puljak.
Dodala je kako se u društvu sve češće normaliziraju mržnja, nasilje i fašističke tendencije te da očekuje od nadležnih institucija da reagiraju i spriječe ponavljanje sličnih događaja.
"Očekujemo jasnu i odlučnu reakciju Tomislava Šute i osudu ovog čina. Gradska vlast ima najveću odgovornost za očuvanje vrijednosti na kojima je izgrađena naša zajednica. Tražimo da učine sve kako bi zaštitili građane Splita i naše goste od šačice ekstremista. Split je uvijek bio grad kulture, različitosti i slobode — a ne grad straha i nasilja", istaknula je, prenosiDnevnik.hr.
Splitski Možemo također je reagirao, navevši kako je večerašnji incident gdje je skupina u crnom uz povike "Za dom spremni" prekinula program srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" i de facto istjerala publiku i sudionike "sramotna epizoda u životu Splita "koja mora naići na glasnu osudu i brzu reakciju svih nadležnih - od gradonačelnika do policije".
"Split mora pokazati da je grad koji ne podnosi nasilje i netoleranciju, koji podržava i štiti sve svoje građane i sve njihove goste bez obzira na etničko podrijetlo ili religijsko uvjerenje", poručili su iz Možemo.
Oglasio se i gradski vijećnik Bojan Ivošević koji je rekao kako je otišao pružiti podršku ljudima koji su bili meta huligana isključivo radi svoje nacionalnosti, nakon što je čuo za incident.
