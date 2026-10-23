"Oni se ponašaju kao oporba, ali DP je pronašao svoju nišu, kako da se odlijepi i dobije na imidžu radikalne desne strane. To je njegov jedini motiv. DP je u Vladi vrlo kooperativan, ministri iz DP-a u Vladi. Sama ta politička priča DP-a, mislim da više ne postoji. To je razlog što su se počeli odmicati. To je, međutim, preopasno, počeli su voziti po rubu provalije. To nije dobro ni za njih ni za Vladu, ovog trenutka Vlada mora birati između stabilnosti i vjerodostojnosti. Ovog trenutka bira stabilnost, ali vjerodostojnost su joj ovi događaji počeli grickati. To nije dobro ako se gleda neka šira slika, gubi se umjerenost Vlade, centristička orijentacija. To šalje stvarno ružnu sliku", govori bivša ministrica.