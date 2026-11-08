Može li Hrvatska zaustaviti ulazak Crne Gore u EU? Marta Kos objasnila što očekuje

Ali upravo na primjeru Albanije mogu objasniti zašto, ako je država u procesu proširenja, može biti vrlo dobrodošlo to što imamo uspostavljene odnose između Europske unije i države kandidatkinje. Prosvjednici u Albaniji zahtijevaju europsko zakonodavstvo u području zaštite okoliša. To je poglavlje 27. I sada smo u fazi u kojoj mi u Europskoj komisiji zahtijevamo od Albanije – takvi su jednostavno uvjeti – da mora uskladiti svoje zakonodavstvo u tom području, što znači da je Europska unija ta koja jamči da će Albanija dosegnuti europske standarde.