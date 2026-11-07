Osvrnuvši se na Frankovićeve izjave da se u Dubrovniku "kokain šmrče na svakom kantunu", a količina mjesečne potrošnje može se mjeriti u kamionima, a ne gramima, Klarić navodi da bi se s gradonačelnikovim tvrdnjama moglo baratati tek kada bi policija evidentirala broj ovisnika u tom gradu i potom uzela u obzir spomenutu tamnu brojku koja uključuje kaznena djela koja policija još nije otkrila i prijavila tužiteljstvu.