HDZ-ov gradonačelnik
Franković o "kamionima kokaina": "Kada bismo uveli testiranje za sve političare u Hrvatskoj..."
Gradonačelnik Mato Franković je upozorio na problem povećanje potrošnje droge, pa se ponovno osvrnuo na svoju izjavu o tome kako se u Dubrovniku 'šmrču kamioni kokaina' koja je prije nekoliko mjeseci izazvala veliku buru u javnosti.
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„Kamioni su i dalje tu, uredno stižu i nikada ne kasne. Cijena raste, dijelom zbog inflacije i cijene goriva, a treba uzeti u obzir i činjenicu da je iza nas dobra turistička sezona, zbog čega je potražnja dodatno porasla.
Možda nam se to danas čini smiješnim ili kao problem koji nas se ne tiče, ali to je stvarnost koja čeka našu djecu. Sve one koji danas konzumiraju drogu sutra će liječiti društvo, zajednica i sredstva Grada Dubrovnika. Nemojte to zaboraviti. Troškovi će u konačnici pasti na gradski proračun.
A što je s našom djecom? Kada dijete vidi da se u njegovu domu konzumira droga, ono može početi vjerovati da je takvo ponašanje normalno", izjavio je Franković potom dodavši da to nije samo problem Dubrovnika, nego je puno širi, prenosi Dubrovački dnevnik.
"Ovo nije samo problem Dubrovnika, nego i Župe dubrovačke, Konavala, Slivnog, Pojezerja, Korčule, Vela Luke, Splita, Zadra, Šibenika. Ovo je problem cijele Hrvatske.
Ne postoji institucija u ovoj državi u kojoj, prema mojoj procjeni, nema barem deset posto konzumenata – počevši od sudova, DORH-a pa nadalje, preko politike, Hrvatskog sabora, općinskih vijeća i skupština.
Zamislite kada bismo uveli testiranje na droge za sve političare u Hrvatskoj. Tada bismo vidjeli tko je konzumirao. Zato o tome nitko ne govori", izjavio je Franković.
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