Ima stanova koji se prodaju za manje od 100.000 eura. Može li se u njima odmah i živjeti?

Onomad smo u oglasnicima i na stranicama agencija pronašli dvjestotinjak takvih stanova u Zagrebu, a sada ih je jedva tridesetak. U Splitu ih je tada bilo za nabrojati na prste jedne ruke, a i sada je isto. U Rijeci je početkom listopada 2024. u ponudi bilo tridesetak stanova po traženim cijenama do 100.000 eura, dok ih je sada desetak. I u Osijeku je kao i u Rijeci.