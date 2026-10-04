NAJJEFTINIJE NEKRETNINE
Ima stanova koji se prodaju za manje od 100.000 eura. Može li se u njima odmah i živjeti?
Ljetos su ekonomski analitičari Velimir Šonje i Ivica Brkljača objavili analizu tržišta nekretnina u Hrvatskoj iz koje se vidjelo kako su ovdašnje cijene stambenih nekretnina u posljednje tri godine rasle skoro triput više od prosjeka Europske unije.
Prema toj analizi objavljenoj u publikaciji Nekretninski puls, od prvog tromjesečja 2023. do prvog tromjesečja ove godine cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj porasle su čak 41,1 posto, dok je rast na razini EU-a bio 12,9 posto. U istom razdoblju, veći rast cijena nekretnina od Hrvatske imale su samo Bugarska, Portugal i Mađarska.
Cijene nekretnina kod nas više su no ikad. Nedavno je, na primjeru stana od 63 kvadrata na zagrebačkom Borongaju za koji je tražena cijena čak 335.000 eura (5.317 eura za kvadrat) agentica za nekretnine Jelena Ivančić izjavila RTL-u kako je "takva cijena, nažalost, blizu nove realnosti".
"Za taj novac nemoguće kupiti noviju nekretninu"
Prema portalu Nekretnine.hr, prosječna cijena stambene nekretnine u Hrvatskoj u kolovozu je bila 3.925 eura ili 6,40 posto viša nego u kolovozu prošle godine. Gledano po regijama, najviša prosječna cijena je u Dalmaciji - 4.124 eura po četvornom metru, a najniža u Slavoniji - 1.773 eura.
Ne baš tako davno za kupovinu nekretnine iznos od 100.000 eura smatran je psihološkom granicom. Za taj iznos moglo se, primjerice, kupiti solidan dvosobni stan. A kada smo prije dvije godine ovdje pisali o tome kakve nekretnine mogu kupiti oni kojima budžet nije veći od 100.000 eura, ponuda je bila slaba i sužena na specifične nekretnine.
"Za 100 tisuća eura gotovo je nemoguće kupiti neku noviju nekretninu. Možda neku garsonijeru od 15 do 20 kvadrata ili stan u suterenu ili potkrovlju. Uglavnom, takve nekretnine", kazao nam je Boro Vujović iz zagrebačke agencije za promet nekretninama Opereta i potpredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).
Slabašna ponuda do 100.000 eura
Desetak godina ranije za 100.000 eura moglo se čak kupiti manji stan u novogradnji, a sada samo starije nekretnine - garsonijera ili u boljem slučaju jednosobni stan od četrdesetak kvadrata koji u pravilu iziskuju adaptaciju. Pritom je najčešće riječ o suterenskim ili dvorišnim stanovima, uglavnom u starim i vrlo starim zgradama.
U odnosu na slabašnu ponudu stanova po cijenama do 100.000 eura o kojoj smo pisali prije dvije godine, danas je ponuda takvih stanova u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku još slabija.
Onomad smo u oglasnicima i na stranicama agencija pronašli dvjestotinjak takvih stanova u Zagrebu, a sada ih je jedva tridesetak. U Splitu ih je tada bilo za nabrojati na prste jedne ruke, a i sada je isto. U Rijeci je početkom listopada 2024. u ponudi bilo tridesetak stanova po traženim cijenama do 100.000 eura, dok ih je sada desetak. I u Osijeku je kao i u Rijeci.
Stanovi koje u pravilu treba renovirati
U Zagrebu je u skupini stanova po traženoj cijeni do 100.000 eura najjeftiniji jedan na Krugama od 21 kvadrata koji se nudi za 40.000 eura, ali je, naravno, neadaptiran. Po cijeni od 55.000 eura u ponudi je jedan stan od 37 kvadrata na Trešnjevci, u prizemlju neetažirane zgrade, koji također treba u cijelosti renovirati. Dvosobni stan površine 38 kvadrata, također za adaptaciju, nudi se u Gornjoj Dubravi za 69.500 eura. Drugim riječima, za useljenje i život u takvim, mahom trošnim stanovima, potrebno je izdvojiti još poveću svotu za njihovo renoviranje.
Nekoliko je već adaptiranih stanova po cijeni do 100.000 eura koji se nalaze u samom središtu grada. Primjerice, obnovljeni suterenski stan od 20 kvadrata u Gajevoj ulici za 84.000 eura ili nešto veći suterenski stan u Tvrtkovoj ulici površine 23 kvadrata za 85.000 eura te stan od 37 kvadrata na Britanskom trgu za 90.000 eura.
Prema cijeni kvadrata, najskuplji među stanovima po traženim cijenama do 100 tisuća eura u Zagrebu je garsonijera u Dubravi veličine 17 kvadrata za koju prodavatelj traži 95.500 eura, što je čak 5.617 eura po kvadratu. S druge strane, okruglih 100.000 eura za stan u Markuševcu od 61 kvadrata, što je 1.639 eura po kvadratu, najpovoljnija je od cijena koje smo ovih dana uočili u oglasnicima.
Čak 90.000 eura za ruiniranih 13 kvadrata
A tamo smo našli samo četiri stana u Splitu po cijeni do 100.000 eura. Za najjeftiniji od tih, površine 33 kvadrata u starom dijelu grada, tražena cijena je 86.160 eura ili 2.610 eura za kvadrat. S druge strane, na Kmanu se nudi garsonijera od 13 kvadrata za 90.000 eura - skoro 7.000 eura po kvadratu - koja prema priloženim fotografijama vapi za temeljitom obnovom. U oči upada i trosobni stan od 38 kvadrata (!) također na Kmanu, za koji je tražena cijena 90.000 eura.
U Rijeci se nudi desetak stanova koji ne premašuju traženu cijenu od 100.000 eura. Od najjeftinijeg na Sušaku - 50 kvadrata za 35.000 eura (i nužnu adaptaciju) do najskupljih - garsonijere od 20 kvadrata na Kozali za 100.000 eura, nešto veće garsonijere od 26 kvadrata na Belvederu za istu cijenu te garsonijere od 16 kvadrata u centru grada za 85.000 eura, što je 5.312 eura po kvadratu.
Ima i novogradnje za manje od 100.000 eura
I u Osijeku je u ponudi desetak stanova po cijenama do 100.000 eura. Za najjeftiniji koji smo našli u oglasima - suterenski stan od 41 kvadrata u Gornjem gradu, traži se 30.000 eura ili 700 eura po kvadratu no uz nužnu adaptaciju stana. S druge strane, u naselju Retfala nude se stanovi od 26 kvadrata u novogradnji po 99.000 eura ili 3.807 eura za kvadrat.
U naselju Jug 2 nudi se garsonijera od 27 kvadrata po cijeni od 94.000 eura, a u centru grada stan iste površine po nešto višoj cijeni od 98.000 eura, što je u oba slučaja više od 3.400 eura po kvadratu. Među povoljnijima u tom rangu ponude je suterenski stan u centru površine 57 kvadrata za 95.000 eura ili 1.666 eura po kvadratu.
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