Cijena stana na tri sata od Zagreba izazvala raspravu: "Kakvog smisla ima dizati kredit u Hrvatskoj?"

"Dok je ovaca, bit će i vune. Realno, da Hrvati znaju njemački, pitanje je tko bi htio živjeti u Zagrebu za te pare. Graz je uređen gradić, 13. i 14. plaća. Tamo kreneš raditi u Lidlu s tri riječi njemačkog i hop, 2400 eura neto plus svi bonusi i ne može se tamo neka Jasna iz skladišta derati na tebe i gaziti te. A ako si obrazovan i radiš neki uredski posao, samo nebo ti je granica. Dok ovdje navlačiš 1300 do 1600 eura s nekim premium poslovima (uredski, visoka stručna sprema), a živiš kao crkveni miš ako nemaš svoju nekretninu ili je nisi kupio prije Covida", napisao je.