OGORČENJE GRAĐANA
Cijena stana na tri sata od Zagreba izazvala raspravu: "Kakvog smisla ima dizati kredit u Hrvatskoj?"
Rasprava o cijenama nekretnina u Hrvatskoj ponovno se rasplamsala na Redditu nakon što je jedan korisnik usporedio ponudu stanova u Zagrebu i austrijskom Grazu.
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Povod je bio oglas za trosobni stan u Grazu vrijedan 190.000 eura, zbog čega se zapitao što se za isti iznos danas može kupiti u hrvatskoj metropoli.
"Kako sam relativno mlada osoba koja još nema svoju nekretninu, pitam se ima li uopće smisla dizati kredit za garsonijeru u Zagrebu kada tri sata vožnje dalje za isti novac možeš kupiti obiteljski stan", napisao je.
Istodobno je ostale korisnike upitao smatraju li da Zagreb nudi dovoljno da opravda takve cijene te kakva su njihova iskustva s tržištem nekretnina u zapadnim europskim zemljama.
"Dok je ovaca, bit će i vune"
U komentarima su se nizale usporedbe Hrvatske i Austrije. Jedan korisnik smatra da je razlog visokih cijena potražnja.
"Dok je ovaca, bit će i vune. Realno, da Hrvati znaju njemački, pitanje je tko bi htio živjeti u Zagrebu za te pare. Graz je uređen gradić, 13. i 14. plaća. Tamo kreneš raditi u Lidlu s tri riječi njemačkog i hop, 2400 eura neto plus svi bonusi i ne može se tamo neka Jasna iz skladišta derati na tebe i gaziti te. A ako si obrazovan i radiš neki uredski posao, samo nebo ti je granica. Dok ovdje navlačiš 1300 do 1600 eura s nekim premium poslovima (uredski, visoka stručna sprema), a živiš kao crkveni miš ako nemaš svoju nekretninu ili je nisi kupio prije Covida", napisao je.
Drugi sudionik rasprave ustvrdio je da su nekretnine u velikom dijelu Italije povoljnije nego u Hrvatskoj, prenosi Nikolina Orešković iz Večernjeg lista.
"Pola Italije jeftinije je od Hrvatske. Cijena kvadrata u Bariju, Anconi i Torinu u prosjeku se kreće od 1500 do 2300 eura. Naravno, ima i puno skupljih gradova, ali u pravilu je bolje kupiti stan u Trstu nego u Rijeci", napisao je.
U raspravu se uključio i korisnik koji kaže da ozbiljno razmatra preseljenje u Graz.
"Imam nešto u kešu + kredit i mogu kupiti stan za 150.000 do 200.000 eura u Grazu, a u Zagrebu realno nema ništa za taj novac. Da su nam austrijske plaće, ne bih ništa rekao, a ovako bugarski standard, a cijene veće nego u Švicarskoj", zaključio je.
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