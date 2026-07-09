Stanovi u Hrvatskoj poskupjeli više od 40 posto u tri godine: Gore od nas su samo tri zemlje u Europi

Veći rast u tom razdoblju zabilježile su samo Bugarska, gdje su cijene skočile 53,2 posto, Portugal s rastom od 46,6 posto te Mađarska s povećanjem od 44 posto. Usporedbe radi, prosjek Europske unije iznosio je 12,9 posto, što znači da je hrvatski rast bio gotovo tri puta veći, prenosi tportal.