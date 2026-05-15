Pada broj izdanih građevinskih dozvola

U ožujku je u Hrvatskoj izdano 958 građevinskih dozvola, što je manje za 9,9 posto u odnosu na ožujak 2025. godine, a ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka u usporedbi s istim lanjskim razdobljem manji je za 26 posto, objavio je u petak Državni zavod za statistiku (DZS).
Prema vrstama građevina, u ožujku je 91,5 posto dozvola izdano za zgrade, a 8,5 posto za ostale građevine.
Prema vrstama radova, 81 posto dozvola izdano je za novogradnju, a 19 posto za rekonstrukcije. Prema izdanim građevinskim dozvolama u ožujku, predviđeno je građenje 1.688 stanova.
Pogled na prvi kvartal otkriva da su u tom razdoblju izdane 2.192 građevinske dozvole, od čega 90,5 posto za zgrade i 9,5 posto za ostale građevine. Za novogradnju je izdano 79,8 posto dozvola, a za rekonstrukcije 20,2 posto.
Izdanim građevinskim dozvolama u prva tri mjeseca ove godine predvođeno je građenje 3.652 stana.
