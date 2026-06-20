Stručnjak otkrio zašto toliko rastu cijene nekretnina u Hrvatskoj: "Pogledajte što rade s oglasima"

" Kuća koja je na prodaju se stavi na oglas i za prodaju i za najam. Stan koji je za najam se stavi i za najam i za prodaju. Ostale anomalije tiču se veće vidljivosti oglasa jer se ne prodaju – smanjuje se cijena s 300.000 eura na 1 euro jer se oglasi za nekretnine s niskim cijenama prikazuju na prvoj stranici oglasnika ako su rezultati sortirani uzlazno po iznosu – bit će prikazana nekretnina iznosa 1 euro prije nego nekretnina iznosa 300.000 eura", pojašnjava Strahija.