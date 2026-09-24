Je li 350.000 eura za 63 kvadrata nova realnost? Agentica za nekretnine: "Nažalost, blizu je"

"Već se tada govorilo o balonu cijena koji će puknuti, kako su cijene došle do plafona i tako dalje. Ali nama se događa da iduće godine ovdje ostvarujemo 4400 eura po četvornom metru. Danas, 2026. godine, ovdje ne možemo naći stan ispod 5000 eura po četvornom metru. Govorimo i o ovom stanu koji je na 5300 eura i on je blizu realne cijene", kaže Ivančić.