cijene stanova u zagrebu
Je li 350.000 eura za 63 kvadrata nova realnost? Agentica za nekretnine: "Nažalost, blizu je"
Cijene nekretnina posljednjih nekoliko godina nezaustavljivo rastu, a zasad se ne čini da će se taj trend uskoro promijeniti.
Koliko je tržište otišlo prema gore pokazuje primjer stana od 63 četvorna metra na zagrebačkom Borongaju, u zgradi staroj tek sedam godina. Za njega se traži 335 tisuća eura, a uz parkirališno mjesto od dodatnih 15 tisuća eura ukupna cijena penje se na čak 350 tisuća eura.
Je li riječ o prenapuhanoj cijeni ili novoj realnosti zagrebačkog tržišta nekretnina? Agentica za nekretnine Jelena Ivančić za RTL kaže da je takva cijena, nažalost, blizu nove realnosti.
"Pratimo tu realnost od 2018. godine, kada je ova zgrada građena. Tada je investitor ovdje imao cijenu od 2000 eura po četvornom metru i kada su ljudi sklapali glavni ugovor i isplatili stan, to je bila cijena od 2000 eura po četvornom metru", rekla je Ivančić.
Nakon toga dogodili su se pandemija koronavirusa i dva potresa, a cijene nekretnina počele su snažno rasti.
"Došle su 2021. i 2023. godina i mi smo ovdje, u ovoj zgradi, kao agencija realizirali cijene od 4000 i 4100 eura po četvornom metru", objasnila je.
Već tada se, kaže, govorilo o balonu na tržištu nekretnina i mogućem padu cijena, no dogodilo se upravo suprotno.
"Već se tada govorilo o balonu cijena koji će puknuti, kako su cijene došle do plafona i tako dalje. Ali nama se događa da iduće godine ovdje ostvarujemo 4400 eura po četvornom metru. Danas, 2026. godine, ovdje ne možemo naći stan ispod 5000 eura po četvornom metru. Govorimo i o ovom stanu koji je na 5300 eura i on je blizu realne cijene", kaže Ivančić.
Tko kupuje stanove po takvim cijenama?
Unatoč cijenama koje za mnoge izgledaju nedostižno, kupaca i dalje ima. Ivančić kaže da su, prema njezinu iskustvu s terena, među kupcima ovakvih nekretnina najčešće mlade obitelji koje kupuju svoj prvi dom.
"Državni zavod za statistiku sigurno ima egzaktniji podatak nego ja, ali govoreći iz prve ruke i iz iskustva na terenu, rekla bih da je najčešći profil kupaca za ovakve nekretnine mlada obitelj koja traži svoj prvi dom. Oni imaju 10 posto vlastitih sredstava, a ostatak kupuju putem kredita banke koji će se isplatiti kada kredit bude realiziran", rekla je.
Koliko se može spustiti cijena iz oglasa?
Razlika između cijene koja je istaknuta u oglasu i one po kojoj se nekretnina na kraju proda ovisi, među ostalim, o tome je li riječ o novogradnji ili starijoj nekretnini.
"Kod novogradnje, kada investitor prodaje, odstupanja su zbilja minimalna. Ovisno o tome koliko ćete rano isplatiti nekretninu, prije nego što je zgrada gotova, možete s investitorom pregovarati o spuštanju cijene", objasnila je Ivančić.
Kod stanova koje prodaju privatni vlasnici prostor za pregovore nešto je veći, ali ni tu, tvrdi, nema dramatičnih razlika između posljednje oglašene i konačne prodajne cijene.
"Kada govorimo o privatnim osobama koje prodaju nekretnine stare nekoliko ili niz godina, tu nema baš nekih velikih odstupanja, kako ljudi govore. Samo postoji razlika između one prve oglašene cijene i zadnje oglašene cijene. Od te zadnje oglašene cijene koju vidite odstupanje može biti oko 10 posto, ako i toliko. Za neke se nekretnine postiže i cijena viša od oglašene ako je stan atraktivan", zaključila je Ivančić.
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