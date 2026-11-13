Roksandić je kazala da su psihijatrijske ustanove dužne izvještavati povjerenstvo o mjerama prisile te dodala da ih ne izvještavaju svi. "Ali, realno, to je vidljivo i u izvješćima pučke pravobraniteljice jer konstantno pišemo i radimo", rekla je, a na konstataciju Nine Kljenak da neka izvješća ne dolaze ni do Sabora, Roksandić je rekla da u Saboru nekad nema smisla raspravljati o nečemu što se dogodilo dvije godine ranije. Poanta je, kaže, da se raspravlja odmah nakon izvješća pučke pravobraniteljice.