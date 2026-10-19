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IT STRUČNJAK

Incident na letu za Zagreb: U kiltu bez donjeg rublja dizao noge i uznemiravao putnike, uhićen je

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N1 Info
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19. lis. 2026. 12:23
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Emica Elvedji/PIXSELL

Muškarac (47) koji je tijekom Ryanairova leta za Zagreb vrijeđao putnike i izazivao nelagodu otkrivanjem intimnih dijelova tijela nakon slijetanja je uhićen, a zbog narušavanja javnog reda i mira kažnjen je s 200 eura.

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Muškarac, IT stručnjak koji je u Zagreb doputovao poslovno, tijekom leta nosio je škotski kilt, ali ne i donje rublje.

Pritom je podizao noge na naslon sjedala ispred sebe i otkrivao intimne dijelove tijela, a svojim je ponašanjem uznemiravao i vrijeđao ostale putnike, piše 24sata.

Kažnjen s 200 eura

Protiv njega je podnesena prijava na temelju članka 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nakon što je pred sucem priznao krivnju, izrečena mu je novčana kazna od 200 eura.

U kaznu će mu se uračunati i vrijeme provedeno u policijskom zadržavanju. Budući da je u postaji aerodromske policije proveo jedan dan, od ukupnog iznosa bit će mu oduzeto 39,82 eura, koliko se priznaje za jedan dan zadržavanja.

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kilt let ryanaira narušavanje javnog reda i mira nepristojno ponašanje zrakoplovni incident zračna luka franjo tuđman

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