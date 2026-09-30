poslani signali za opasnost
Drama u avionu sa 150 putnika: Piloti se potukli, let hitno preusmjeren
Let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Izraelu preusmjeren je u Saudijsku Arabiju nakon što su iz zrakoplova poslani signali za opasnost poslije sukoba između pilota, rekao je u srijedu jedan izraelski dužnosnik.
Let Flydubaija FZ1073 iz Dubaija za Tel Aviv preusmjeren je iznad jordanskog zračnog prostora prema Saudijskoj Arabiji. Zrakoplov je najprije poslao signal za opću opasnost, a nekoliko minuta poslije još jedan signal koji je upućivao na moguće nezakonito ometanje leta, prema podacima internetske stranice za praćenje letova Flightradar24.
Boeing 737, u kojem se prema izraelskim medijima nalazilo oko 150 izraelskih putnika, zatim je ponovno poslao prvotni signal za opću opasnost, nakon čega je sletio u zračnu luku Tabuk na sjeverozapadu Saudijske Arabije, navodi ta stranica, prenosi Reuters.
Podaci zrakoplova pokazivali su da se neposredno prije prvog signala za opasnost naglo i brzo spustio za gotovo 14.000 stopa, odnosno oko 4300 metara, u manje od 30 sekundi, objavio je Flightradar24.
Signali za opasnost izazvali su veliku sigurnosnu reakciju u Izraelu, koji nema službene diplomatske odnose sa Saudijskom Arabijom, zemljom u kojoj je zrakoplov sletio. Incident je ukazao na moguće rizike na ruti koja je postala popularna među izraelskim državljanima otkako su Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael prije šest godina normalizirali odnose.
Doron Spielman, glasnogovornik ureda izraelskog premijera, rekao je Reutersu da se ne vjeruje da je riječ o otmici zrakoplova, opisavši događaj kao "drugačiji incident".
Došlo do fizičkog sukoba
Glasnogovornik zrakoplovne kompanije rekao je da se na letu Flydubaija prema Tel Avivu dogodio "incident" te da je zrakoplov preusmjeren u Tabuk, gdje je sigurno sletio. Svi putnici bili su sigurni i na broju, rekao je glasnogovornik, ne navodeći dodatne pojedinosti.
Izraelski dužnosnik, koji je za Reuters govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su piloti poslali signale za opasnost nakon što je među njima došlo do fizičkog sukoba.
Nije odmah bilo jasno je li neki od pilota namjerno poslao te signale.
Yasmin Abu Kasis rekla je da joj je njezina kći Miriam, koja je bila među putnicima na letu, ispričala da je čula vriske te da je muškarac koji je držao nož prisilio jednog od pilota da legne na pod i da je posvuda bilo krvi.
Izraelski mediji objavili su fotografiju navodno snimljenu u zrakoplovu, na kojoj se čini da se vidi krvlju natopljena košulja jednog putnika.
Ured izraelskog premijera priopćio je da je situacija "pod kontrolom" te da se poduzimaju sve mjere kako bi se izraelski putnici vratili u Izrael.
Flydubai svakodnevno obavlja povratne letove između Dubaija i Tel Aviva, a riječ je o ruti popularnoj među izraelskim državljanima. Ruta leta uobičajeno prolazi zračnim prostorom Saudijske Arabije i Jordana.
Ovo nije prvi put da je let između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata sletio u Saudijsku Arabiju. Let Flydubaija iz Dubaija za Tel Aviv u rujnu 2025. prisilno je sletio u Rijad zbog zdravstvenog incidenta, izvijestili su tada izraelski mediji.
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