Protok nafte prema Srbiji je zaustavljen, a Brodić kaže da će za Pančevo i NIS biti neke štete. "To predstavlja određene izazove za rafineriju Pančevo, ali mi se čini, s obzirom na brzu reakciju i prikupljanje nafte, da to neće trajati dugo. Naime, JANAF je povijesno vrlo povezana kompanija sa srpskim tržištem, sa NIS-om. U trenutku kad im NIS nije klijent ili kad je NIS pod sankcijama ili kad se dogodi ovako nešto, onda je to za JANAF veliki izazov za poslovanje", rekao je i dodao da je to razlog zašto u kompaniji traje žurba da se to sve riješi.