"nema govora o diverziji"
Brodić o izlijevanju nafte kod Nove Gradiške: "Svi su na terenu, traje uzbuna"
Kod naše Hanan Nanić u Studiju uživo gostovao je Ivan Brodić s Energypressa i komentirao izlijevanje nafte iz JANAF-ova naftovoda u naselju Prvča kod Nove Gradiške.
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"Dogodilo se ono što se na mnogim gradilištima dogodi s vremena na vrijeme, ljudska pogreška i kontakt radnog stroja sa sustavom naftovoda. Ne možemo govoriti o nikakvoj diverziji i takvim mogućnostima, to je zasad potpuno isključeno. Dobra stvar u cijeloj priči je da je JANAF reagirao skoro promptno i da su od nafte koja je istekla zanemarivi postoci ostali izvan kontrole i ona je prikupljena", rekao je.
O tome kad će se ta nafta vratiti u naftovod ovisi o tome kad se taj naftovod bude potpuno sanirao. "U JANAF-u sad traje uzbuna i svi su na terenu. Sad je samo pitanje kojom će se metodom fizički sustav naftovoda sanirati. Čini mi se da o tome se trenutno odlučuje", naglasio je.
Govoreći o ljudima koji su potražili liječničku pomoć, Brodić je rekao da će se vjerojatno uključiti i osiguravajuće kuće kako bi istražili razmjere štete i nadoknade šteta. "Svaka takva situacija ima određeni epilog i naravno da će netko na kraju morati preuzeti odgovornost", dodao je.
Protok nafte prema Srbiji je zaustavljen, a Brodić kaže da će za Pančevo i NIS biti neke štete. "To predstavlja određene izazove za rafineriju Pančevo, ali mi se čini, s obzirom na brzu reakciju i prikupljanje nafte, da to neće trajati dugo. Naime, JANAF je povijesno vrlo povezana kompanija sa srpskim tržištem, sa NIS-om. U trenutku kad im NIS nije klijent ili kad je NIS pod sankcijama ili kad se dogodi ovako nešto, onda je to za JANAF veliki izazov za poslovanje", rekao je i dodao da je to razlog zašto u kompaniji traje žurba da se to sve riješi.
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