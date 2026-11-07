Oštećen naftovod JANAF-a, došlo do istjecanja nafte: Oglasili se iz kompanije

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Zaustavljeno je istjecanje nafte do kojeg je došlo u petak prilikom radova na naftovodu na dionici Sisak-Slavonski Brod, o poduzetim mjerama odmah su obaviješteni Centar 112 i nadležne lokalne službe, a ugroze za stanovništvo i pitku vodu nema, priopćili su u subotu ujutro iz JANAF-a.

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Tijekom radova na revitalizaciji naftovoda, zbog pada dijela radnog stroja, oštećen je u petak naftovod JANAF-a na dionici Sisak-Slavonski Brod, pri čemu je došlo do ograničenog istjecanja nafte u kanal iskopan za potrebe radova.

Istjecanje je zaustavljeno zatvaranjem blok ventila i rasterećenjem dijela trase te su o događaju i poduzetim mjerama odmah obaviješteni Centar 112 i nadležne lokalne službe.

Područje je osigurano, na mjesto događaja upućene su sanacijske ekipe ovlaštene i specijalizirane za tu vrstu radova te su u tijeku sanacijske aktivnosti.

Nema ugroze za stanovništvo, niti je ugrožena opskrba pitkom vodom. Miris nafte lokalnog je karaktera i postupno će slabjeti tijekom sanacije.

JANAF će o daljnjim nalazima i postupanjima pravodobno izvijestiti javnost te objavljivati informacije na Internet stranici Društva – www.janaf.hr., navode u priopćenju.