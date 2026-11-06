Janaf
Zbog oštećenja cjevovoda došlo do istjecanja nafte
Tijekom izvođenja radova vanjskog izvođača na magistralnom cjevovodu na dionici Sisak–Slavonski Brod došlo je do oštećenja cjevovoda, čime je prouzročeno ograničeno istjecanje nafte u radni pojas, izvijestili su u petak iz JANAF-a.
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JANAF je poduzeo sve potrebne radnje za sanaciju posljedica istjecanja, u tijeku je žurno uklanjanje nastalog onečišćenja za koje je angažirana specijalizirana vanjska tvrtka koja će sav materijal zahvaćen istjecanjem predati na zbrinjavanje.
Nadležne institucije obaviještene su o događaju i poduzetim mjerama, navodi se u priopćenju.
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