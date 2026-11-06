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Janaf

Zbog oštećenja cjevovoda došlo do istjecanja nafte

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Hina
|
06. stu. 2026. 17:25
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JANAF terminal Zitnjak. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Tijekom izvođenja radova vanjskog izvođača na magistralnom cjevovodu na dionici Sisak–Slavonski Brod došlo je do oštećenja cjevovoda, čime je prouzročeno ograničeno istjecanje nafte u radni pojas, izvijestili su u petak iz JANAF-a.

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JANAF je poduzeo sve potrebne radnje za sanaciju posljedica istjecanja, u tijeku je žurno uklanjanje nastalog onečišćenja za koje je angažirana specijalizirana vanjska tvrtka koja će sav materijal zahvaćen istjecanjem predati na zbrinjavanje.

Nadležne institucije obaviještene su o događaju i poduzetim mjerama, navodi se u priopćenju.

Teme
izlijevanje nafte janaf onečišćenje sanacija zaštita okoliša

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