Klisović: “Duel s Tomaševićem je jedini politički sadržaj koji Nobilo vidi”

Počelo je prikupljanje potpisa za lokalne izbora koje će trajati 14 dana. O postignućima i propustima dosadašnje zagrebačke vlasti, kao i o predviđanjima vezanima uz lokalne izbore u glavnom gradu, Joško Klisović razgovarao je s našom Ankom Bilić Keserović.

Aktualna gradska vlast našla se u borbi s ozbiljnim optužbama od strane konkurenata, jedna od kojih je svakako afera Hipodrom. Predsjednik gradske skupštine Joško Klisović kaže da ga to ne iznenađuje.

“Grad je u puno boljem stanju sada, nego kad smo preuzeli vlast; proračun je konsolidiran, što je magnet za sve one koji su vješto znali izvlačiti taj novac u privatne džepove”, rekao je Klisović.

“Imamo poplavu kandidata od kojih je dobar dio stasao pod Bandićevim skutama ili je bio dio njegove administracije. Bandić je ostavio korumpiran grad, namještavao poslove, grad je bio u smeću i nazivali su ga “kantograd…”, nabraja predsjednik Gradske skupštine. Ističe da su i sami imali problem sa smećem na početku mandata, no kako kaže: “Sad smo to sredili. Pa pogledajte, više nema ružnih kanti koji narušavaju vizuru grada, imamo polupodzemne i podzemne spremnike, projekt za izgradnju centra za gospodarenje otpadom i energane što će biti preduvjet za zatvaranje Jakuševca, rekao je Klisović.

Afera Hipodrom. Što se tu dogodilo?

“Pitao sam gradonačelnika Tomislava Tomaševića ima li tu elemenata njegove kaznene odgovornosti. On je kazao – nema. Ja mu vjerujem. Politički odnos ako je kvalitetan i konstruktivan mora počivati na povjerenju, a povjerenje se samo jedanput izgubi”, govori pa dodaje:

“Nismo razgovarali o činjenicama. Zašto? Zato što je pokrenuta istraga i zato što želim da DORH i policija utvrde sve činjenice. Podatke o dva milijuna eura, da su tamo neki fiktivni računi… Ja to ništa nisam vidio”, govori Klisović koji ističe da “čeka činjenice kako bi o njima mogao razgovarati.”

“Mi imamo anonimnu platformu Zviždač, gdje vi kao zaposlenik ili građanin Grada možete prijaviti nepravilnost ili nezakonitost, na njoj nitko ništa nije prijavio… Neka sve utvrde tijela kaznenog progona”, zaključuje predsjednik Skupštine o kaznenoj prijavi koju je podnio predsjednik stranke Pravi SDP i odvjetnik Anto Nobilo.

“S odvjetnicima komentirate u sudskom postupku na sudu, tamo se s njima komunicira. Ne u javnom prostoru, putem presica, tako komuniciraju političari”, ističe Klisović. “Ne bih htio previše komentirati tu “duel stranku”. Duel Tomaševića i Nobila je jedini politički sadržaj koji Nobilo vidi”, tvrdi.

Tomašević: Ne može nas se ucijeniti niti će nas bilo kakve prijetnje zaustaviti Bačić odgovorio Tomaševiću: “Ne podliježemo nikakvom pritisku”

Komentirajući ime stranke, kaže da bi on mogao unijeti konfuziju među birače. “Jedini pravi SDP je onaj sa sjedištem na Iblerovom trgu”, ističe SDP-ovac.

“Mislim da je ova gradska vlast najpoštenija ne samo na lokalnoj razini, već općenito. Ne znam ni za jednu nepravilnost ili koruptivnu radnju koju je napravila. Sama gradska uprava ima oko 3300 ljudi, većinom smo ih naslijedili. Iz gradskog proračuna prima 23 tisuća ljudi plaću, svako poduzeće, podružnica ima svog šefa koji je odgovaran za poslovanje te gradske ustanove, poduzeća ili podružnice pa on kao takav mora kontrolirati svaki račun koji se tamo plaća. Teško da to može sam gradonačelnik, iako on, kao što i premijer odgovara za sve u državi, odgovara za sve u gradu”, podvlači.

Što se tiče Nobilovih optužbi oko Hipodroma, Klisović ističe da dok je istraga u tijeku od njih se ne može braniti putem medija jer je jedina moguća komunikacija sa tijelima kaznenog progona. “Hoću imati točnu informaciju da bi iznijeli stav SDP-a”, rekao je.

Koalicija SDP-a i Možemo

“Odluka iz sedmog mjeseca da ne idemo zajedno u predizbornu koaliciju za parlamentarne izbore je bila pogrešna odluka od strane Možemo. Oni su politički malo sazreli i shvatili da je dobro ići u koaliciju, napraviti sinergiju. Ne mislim da će naša koalicija stati s lokalnom suradnjom već mislim da će se nastaviti na sljedećim parlamentarnima izborima”, otkriva i naglašava nužnost sinergije na ljevici.

“Nervozu iskazuje HDZ jer su došli i situaciju da se pribojavaju rezultata lokalnih izbora“, rekao je i prisjeća se problema roditelja odgojitelja i manjka mjesta za djecu u vrtićima:

“Naravno da nema dovoljno, ali je u međuvremenu Grad gradio nove vrtiće, škole… Riješavao je pitanja. Što se tiče otpada, ja sam svima, i oporbenim zastupnicima, nudio da se uključe u stvaranje rješenje tog strateškog pitanja, nisu se htjeli uključiti. Htjeli su izbjeći odgovornost pa napadati naša rješenje. To su i dobili”, zaključuje predsjednik gradske skupštine Grada Zagreba.

“Prikupljanje otpada ići će sve jače i bolje”, govori Klisović pa pojašnjava na koji način. “Pojačat će se flota čistoće – kamioni, zaposlenici” najavljuje on. Na pitanje zašto to nije napravljeno ranije, Klisović kaže da je za to potrebno vremena. “Ne možete preko noći napraviti u cijelom gradu podzemne spremnike. Zašto nema redovitijeg odvoza otpada? Zato što je cijeli vozni park Čistoće zanemarivan u Bandićevoj administraciji, a vi specijalizirano vozilo ne možete kupiti u dućanu”, govori Klisović i obećava: “U idućem mandatu su sva strateška pitanja – riješena.

