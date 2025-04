Kalinić opleo po konkurenciji: “On je toliki stručnjak da se bojim da ga NASA ne ukrade”

Podijeli :

Kandidat za gradonačelnika Zagreba Pavle Kalinić bio je gost Anke Bilić Keserović u N1 Studiju uživo.

Danas su kandidati na lokalnim izborima krenuli u prikupljanje potpisa, a Kalinić kaže kako ne sumnja da će uspjeti u tom zadatku.

“Bio sam nezadovoljan ekipom koja vodi grad”, kaže o razlozima svoje kandidature za gradonačelnika Zagreba.

“Cijelo vrijeme su pričali bajke, bili nepošteni prema ljudima iz Domovinskog rata, ukinuli su majke roditelje… To nije bilo savršeno, ali trebali su to napraviti tako da bude čvrsto, ali da se spriječi manipulacija. Ako mi nećemo imati djecu, cijela je ova priča uzaludna. Demografsko pitanje je pitanje cijele Hrvatske”, govori. Upozorava i da demografski problemi ne pogađaju smo Hrvatsku.

Obitelji koji nemaju dovoljno novaca moraju dobiti dječji doplatak, kaže Kalinić, a dodaje i da ne vidi razlog da nema dovoljno vrtića jer grad ima dovoljno zemljišta te navodi primjer vrtića kojemu je istekla građevinska dozvola

Što se tiče problema s otpadom kaže: “Energana će riješiti 80 posto toga, mi ne trebamo Jakuševac, Resnik je također promašaj.”

Govoreći o prometu, Kalinić kaže da bi trebalo produžiti prugu do Sesveta i Španskog, ali i da treba riješiti problem parkiranja u Gradu i graditi parkirališta na rubovima grada. O tome kako bi konkretno riješio taj problem, nije iznio konkretne planove.

Govoreći o konkurenciji, Kalinić je rekao što misli o drugim kandidatima.

“Otkako je otišao za savjetnika u tvrtku tog generala, ta tvrtka je procvjetala. Strah me koliki je stručnjak da ga NASA ne ukrade i odvede sebi. On nikadad više neće biti ni na kakvoj funkciji, toliko je nesposoban. Kad je on bio zamjenik ministra, mi smo izgubili plinsko polje, to se mejri u milijardama godlara. Hipodrom jest kriminal, al je veći kriminal jer INA nije vraćena nazad. Sjedište INA-e je bilo u Zagrebu i ona je bila 40 posto hrvatskog gospodarsgva”, kaže Kalinić govoreći o Jošku Klisoviću.

Na pitanje ide li Tomaševiću na ruku veliki broj kandiata. “Ide sigurno, ali ljudi su vidjeli koliko je sati, da je to ekipa koja ne zna i ne može”, kaže Kalinić dodajući da su kritizirali to što se novac dijeli kumovima, a sad dijele novac udrugama bliskima sa strankom Možemo.

Na pitanja o Mariji Selak Raspudić kaže da ne na kako će netko tko je predavao na Filozofskom fakultetu znati s operativom. “Treba imati ljude, ali ako nisu nikad ništa vodili, onda imate Tomaševića”, kaže.

O tome što očekuje od izbora kaže: “Da uđem u drugi krug i pobijedim u drugom krugu. Najbolja anketa će biti 18.5. tad ćemo vdijeti koliko je sati i jesam li ja u pravu ili netko drugi.”

S Možemo, kaže, neće surađivati u Skupštini ni u kojem slučaju. Što se tiče SDP-a, kaže da “oni neće uspjeti ni za 44 godine” jer ne mogu imati ni svog kandidata za čelnika grada. Sinišu Hajdaša Dončića nazvao je “stečajnim upraviteljem SDP-a”.

