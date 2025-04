Vučić najavio novi zakon – država će davati novac privatnim fakultetima: Srušit ćemo monopol državnih

Podijeli :

Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

"Želim ojačati privatni sektor u Srbiji, želim da više studenata ima pravo na proračunsko financiranje na privatnim fakultetima nego što je to danas slučaj", rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavljujući novi zakon "koji bi drugačije raspodijelio novac na fakultete".

“Još jedna bitna stvar koju ću predložiti – i kao građanin i kao predsjednik, imam zakonodavnu inicijativu, tražit ću, vidjet ću hoće li se Vlada složiti – ako ne, ići ću i protiv Vlade u Narodnoj skupštini, a vidjet ću mogu li osigurati većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, za donošenje zakona koji bi drugačije raspodijelio novac fakultetima”, rekao je predsjednik Srbije u današnjem obraćanju javnosti.

U Beogradu hrpa šatora i ljudi, a nitko ne zna što tamo rade: Napali su novinarku Studenti i dalje ispred RTS-a u Beogradu, policija, uz guranje s prosvjednicima, uvela zaposlene u zgradu

Izrazio je želju za jačanjem privatnog sektora u Srbiji.

“Želim da više studenata ima pravo na proračunsko financiranje na privatnim fakultetima nego što je to danas slučaj. Privatni fakulteti su se pokazali puno stabilnijim, puno ozbiljnijim kao fakulteti i sveučilišta koja žele ljudima pružiti znanje i obrazovanje. Privatno vlasništvo se pokazalo kao vlasništvo koje puno bolje upravlja kapacitetima nego državno. U državnoj imovini, kao i u društvenoj svi misle da imaju pravo koristiti sva svoja prava, a da nemaju nikakve obveze, odnose se prema država kao zadnja rupa na svirali”, rekao je Vučić.

Kad je već tako, dodao je, “onda pomozimo razvoju privatnih sveučilišta i visokih škola radi dobrog obrazovanja”.

“Ovim ćemo razbiti monopol državnih fakulteta, više nikada nikoga neće moći ucjenjivati. Ako žele preživjeti, morat će se na neusporedivo ozbiljniji način boriti na tržištu, a naša će djeca moći studirati”, rekao je.

Vučić je rekao da je “fasciniran jednom ženom s (privatnog) Računarskog fakulteta”.

“Ja sam, recimo, fasciniran – ne razumijem se u te kompjutere – fascinirala me žena, ona je za mene heroj, ne znam je li za nas ili protiv nas. Mislim da se zove Fakultet informatike u Beogradu… Ne vrijedi, nema mi Kojića (šef Ureda predsjednika)… Žena je pokazala takvu hrabrost, došla je, poderala je one njihove protivzakonite besmislene pamflete. Sutradan su rekli – blokaderi nemaju što raditi na ovom fakultetu! Alal vera! To je ono što normalni ljudi hoće! Što ako takvima ne pomognemo, da bi država dala prednost neradnicima u odnosu na radnike? Osobno ću podnijeti takav prijedlog zakona ili stati iza takvog prijedloga zakona u skupštini”, rekao je Vučić.

Srbijanski studenti biciklima stigli u Strasbourg: “Ovo su iskre nekih temeljnih vrijednosti”

Podsjetimo, studenti u blokadi ovog privatnog fakulteta više su se puta obraćali medijima navodeći da ih uprava fakulteta izbacuje iz prostorija fakulteta koje dijele s Računalnom gimnazijom, prijeteći im disciplinskim postupcima i isključenjem s fakulteta. Rekli su da nisu smjeli ni na WC.

“Čak nam se rugaju i govore nam: Pijte što više vode, prije ćete izaći iz fizičke blokade fakulteta”, poručili su studenti u blokadi RAF-a u ožujku.

Uprava ovog fakulteta tada je priopćila da “četrdesetak studenata neovlašteno boravi u privatnom dijelu prostora fakulteta i onemogućuje više od tisuću drugih studenata ostvarivanje prava na obrazovanje, a zaposlenicima pravo na rad”.

Posljednje informacije koje dolaze s ovog privatnog fakulteta govore o otpuštanju asistenata na Fakultetu računarstva putem maila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.