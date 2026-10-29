Smatra da je najjednostavnije pronaći neki novac i uložiti u infrastrukturu, vozila, i opremu. Ali, navodi da su ljudi osnova cijelog sustava jer netko ta vozila mora voziti, liječiti ljude, izlaziti na teren... "To je ono što je od samog početka bilo u fokusu našeg interesa. Prošle smo godine, analizirajući sustav hitne medicine, došli do devastirajućih podataka koji nam govore u prilog toga da je samo 30 posto sistematiziranih mjesta u hitnoj medicini, u bolničkom sustavu, popunjeno adekvatnim kadrovima", pojasnila je.