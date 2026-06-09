HUBOL traži sjednicu na saborskom odboru: "Rasprava o spašavanju života više se ne može odgađati"

HUBOL kao primjere nefunkcionalne organizacije hitne skrbi navodi slučaj iz zadarske bolnice gdje liječnici upozoravaju da se pacijentima s akutnim moždanim udarom ne odobrava hitni helikopterski transport prema KBC-u Split, slučaj mladića s Lastova koji je do bolnice putovao satima, slučaj s Paga u kojem je pacijent prevezen u neprihvatljivim uvjetima, te slučaj s Visa kada je teško bolestan pacijent iznimno dugo čekao hitni medicinski prijevoz prema Splitu.