o reformi hitne medicine
HUBOL traži sjednicu na saborskom odboru: "Rasprava o spašavanju života više se ne može odgađati"
Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) uputila je Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora ponovljeni zahtjev za sazivanjem tematske sjednice o reformi hitne medicinske službe, upozoravajući da se stručna rasprava više ne može odgađati.
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HUBOL je, zajedno s dvanaest stručnih i zdravstvenih organizacija, izradio cjelovit prijedlog reforme hitne medicine te uputio prvi zahtjev Odboru, koji je odgovorio da će pričekati prijedlog Radne skupine Ministarstva zdravstva.
Od tada je prošlo pet mjeseci, podsjeća HUBOL te naglašava kako, budući da je ministrica zdravstva izjavila da je prijedlog Ministarstva gotov, struka smatra ključnim da se oba reformska prijedloga rasprave pred saborskim Odborom.
"Javna i stručna rasprava o spašavanju života hrvatskih građana više se ne može odgađati", poručuje Udruga uz poziv Odboru da održi tematsku sjednicu o oba reformska prijedloga. HUBOL pritom ističe kako bi svođenje ključnih pitanja reorganizacije te službe na e-savjetovanje značilo namjerno izbjegavanje stručne rasprave koja bi iznjedrila kvalitetna rješenja.
E-savjetovanje je smokvin list svake administracije, a u njemu se redovito i rutinski, bez ikakvih argumenata, odbacuju gotovo svi prijedlozi javnosti, smatra HUBOL te dodaje da bi odbijanje javne rasprave na saborskom Odboru bio "čin krajnje neodgovornosti prema pacijentima i zdravstvenim djelatnicima".
HUBOL kao primjere nefunkcionalne organizacije hitne skrbi navodi slučaj iz zadarske bolnice gdje liječnici upozoravaju da se pacijentima s akutnim moždanim udarom ne odobrava hitni helikopterski transport prema KBC-u Split, slučaj mladića s Lastova koji je do bolnice putovao satima, slučaj s Paga u kojem je pacijent prevezen u neprihvatljivim uvjetima, te slučaj s Visa kada je teško bolestan pacijent iznimno dugo čekao hitni medicinski prijevoz prema Splitu.
Udruga upozorava i na to da hitna medicina već godinama pati od kroničnog nedostatka kadra, neujednačenih organizacijskih modela i prevelikog priljeva pacijenata u bolničke hitne prijame.
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